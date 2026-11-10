Las autoridades mexicanas capturaron a Rafael Álvarez Ayala, conocido con los alias de ‘R2’ y ‘El Barbas’, señalado como uno de los cabecillas de una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hombre es mencionado en las investigaciones relacionadas con el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, quien fue baleada mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en mayo de 2025.

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La detención ocurrió el domingo 8 de noviembre en un restaurante de Zapopan, en el estado de Jalisco. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, el operativo fue encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de otras instituciones federales y autoridades de Michoacán.

Según el reporte oficial, los agentes llegaron al establecimiento luego de labores de inteligencia que permitieron ubicar a integrantes de una presunta estructura criminal. Cuando los uniformados se aproximaron al lugar, habrían recibido disparos de los sospechosos, lo que desencadenó un enfrentamiento armado.

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Durante el intercambio resultaron heridos Rafael Álvarez Ayala y un integrante de la Marina. El presunto cabecilla recibió atención médica en el sitio y luego fue trasladado a un hospital bajo custodia. En el mismo procedimiento fueron detenidas otras 19 personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades para establecer su posible responsabilidad.

La captura de ‘R2’ también llamó la atención por su relación familiar con Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias ‘R1’, detenido en julio de 2026. Tras esa aprehensión, Rafael habría asumido el liderazgo de la estructura conocida como ‘Los Rs’, con presencia en Jalisco y Michoacán.

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¿Qué se sabe del caso de Valeria Márquez?

El asesinato de la creadora de contenido ocurrió el 13 de mayo de 2025. La joven se encontraba transmitiendo desde su establecimiento de belleza, en el municipio de Zapopan, cuando un hombre llegó al lugar y le disparó. El ataque quedó registrado durante la emisión en directo.

Las investigaciones apuntaron a un posible vínculo entre el crimen y una relación sentimental que la ‘influencer’ habría tenido con Francisco, hijo de alias ‘R1’. En julio de 2026, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, señaló que el hijo del detenido habría ordenado el feminicidio y que las autoridades lo estaban buscando.

Aunque la captura de ‘R2’ representa un nuevo movimiento en las investigaciones contra esa estructura criminal, las autoridades deberán establecer cuál habría sido su participación concreta en el homicidio de Márquez. Por ahora, su detención no constituye una declaración de responsabilidad judicial por ese caso.

El operativo también se relaciona con otras investigaciones por homicidios y actividades delictivas atribuidas a la célula, entre ellas el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

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