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La Asamblea del Valle del Cauca ha iniciado el estudio detallado del presupuesto departamental proyectado para la vigencia de 2027, el cual asciende a aproximadamente 4,3 billones de pesos. De acuerdo con la información presentada, estos recursos representan una base fundamental para el avance del desarrollo y el bienestar de la población vallecaucana, así como para respaldar la reconstrucción tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, que dejó importantes afectaciones en el territorio. El inicio del análisis de este presupuesto se realiza bajo la supervisión de la Comisión de Hacienda, que recibe la exposición de proyectos, acciones y programas por parte de las diferentes secretarías y entes descentralizados, con el propósito de definir las prioridades para el nuevo periodo.

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Según explicó María Victoria Machado, directora del Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas del Valle del Cauca, el 75 % de este presupuesto, correspondiente a cerca de 3,2 billones de pesos, estará dirigido a inversión. Esto implica que la mayor parte de los recursos serán asignados a proyectos y programas de desarrollo regional. Por otro lado, el 19 % del presupuesto, equivalente a 795.000 millones de pesos, se destinará al funcionamiento administrativo, y el porcentaje restante, el 6 %, se empleará en el pago del servicio de la deuda, es decir, en el cumplimiento de obligaciones financieras preexistentes.

Un aspecto destacado del presupuesto 2027 es la inclusión de un apartado específico dirigido al Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del Valle del Cauca (PAER). En ese contexto, María Victoria Machado indicó que se han reorientado rentas por un valor de 116.000 millones de pesos, que se suman a los 550.000 millones de pesos en créditos previamente aprobados por la Asamblea, ambos con destinación exclusiva para los esfuerzos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Por su parte, el diputado Daniel Hoyos, ponente del proyecto, dio a conocer que se prevé un incremento del 9,2 % en los ingresos corrientes del departamento para este periodo. Sin embargo, destacó que los recursos de capital registrarán una significativa disminución del 42,7 %, reduciéndose de 692.000 millones a 328.000 millones de pesos en comparación con la vigencia anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se distribuirán los recursos del presupuesto del Valle del Cauca para 2027?

De acuerdo con la directora de Hacienda y Finanzas Públicas, el presupuesto departamental de 2027 se orienta mayoritariamente hacia la inversión social y de infraestructura, con cerca de 3,2 billones de pesos designados a estos rubros. El 19 % se utilizará en funciones administrativas y el 6 % cubrirá el servicio de la deuda. Además, una parte específica estará dirigida a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, con recursos propios y créditos previamente aprobados.

¿Qué es el PAER y cuál será su impacto en el presupuesto del Valle del Cauca?

El Plan de Acción Específico para la Reconstrucción del Valle del Cauca, conocido por su sigla PAER, es una línea especial dentro del presupuesto dedicada a financiar las acciones de reparación y rehabilitación en las zonas impactadas por el reciente terremoto. Según datos suministrados, incluye la reorientación de rentas y créditos que buscan garantizar una atención integral a los daños causados por el desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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