Por: El Espectador

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La Agencia Atenea extendió el plazo de inscripción para quienes desean postularse al proyecto Roberto Zarama y acceder a las becas de doctorado en Bogotá. Ahora, quienes esperan la carta de admisión o están finalizando sus propuestas de investigación podrán inscribirse hasta el martes 17 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. De acuerdo con la información oficial de Atenea, este programa otorga 81 créditos educativos condonables para cursar estudios doctorales en siete universidades de la capital.

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La convocatoria, orientada a profesionales colombianos que ingresen por primera vez a uno de los 27 doctorados priorizados, utiliza la figura de crédito educativo condonable: se financia la totalidad de la formación, y si se cumplen las condiciones, incluido obtener el título en el plazo previsto, se puede condonar hasta el 100 %. Según Atenea, esta decisión de ampliar el plazo responde a solicitudes de aspirantes y universidades, dadas las diferencias en los calendarios de admisión. El proceso está planteado para que los seleccionados inicien estudios en el primer semestre de 2027.

Entre los requisitos definidos están: ser profesional colombiano, contar con admisión (primera matrícula) a uno de los programas habilitados, presentar una carta o certificación oficial de admisión, una propuesta de investigación alineada con una demanda territorial de Bogotá o Cundinamarca, una carta de motivación y diligenciar el formulario de Atenea adjuntando todos los soportes. Solamente se permite una postulación por aspirante. Entre las temáticas prioritarias se encuentran biodiversidad y servicios ecosistémicos, soberanía alimentaria, energías sostenibles, salud y bienestar, prevención de violencias, y ordenamiento territorial y convergencia regional. Quienes ya tienen doctorado, han estado matriculados en un doctorado en los dos semestres anteriores o reciben apoyo de Minciencias o el Sistema General de Regalías para ese nivel, no pueden participar.

La distribución de cupos se da entre siete universidades: Universidad Nacional de Colombia (39 cupos), Universidad El Bosque (10), Universidad de La Sabana (10), Universidad Distrital Francisco José de Caldas (7), Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (7), Pontificia Universidad Javeriana (5) y Universidad de los Andes (3). Los campos incluyen ingeniería, ciencias biomédicas, biotecnología, estadística, física, química y más.

El apoyo cubre 100 % de matrícula, sostenimiento mensual de 4,5 millones de pesos, apoyo a la investigación por hasta 45 millones y un único desembolso para movilidad internacional. No genera intereses y, de acuerdo con el reglamento de Atenea, la condonación máxima es del 100 %, aunque puede ser parcial si sólo se avalan productos de investigación.

Para inscribirse es necesario revisar los programas, ingresar al micrositio oficial de Atenea, llenar el formulario y cargar los documentos requeridos. El cronograma señala publicación de requisitos el 23 de noviembre, divulgación de resultados el 16 de diciembre y legalización de créditos hasta el 22 de enero de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el plazo exacto para inscribirse a las becas de doctorado en Bogotá de Atenea?

La fecha límite para postularse a la convocatoria de becas de doctorado en Bogotá, según la Agencia Atenea, es el martes 17 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. Después de ese momento no será posible modificar información ni adjuntar documentos en la postulacíón registrada.

¿Qué requisitos se deben cumplir para aspirar a los créditos condonables del proyecto Roberto Zarama?

De acuerdo con Atenea, es fundamental ser profesional colombiano, tener admisión por primera vez en alguno de los 27 programas priorizados, contar con una carta oficial de la universidad, proponer un proyecto de investigación pertinente, presentar carta de motivación y cargar todos los documentos en el formulario. No pueden aplicar quienes ya tengan doctorado, hayan cursado doctorados en los dos semestres anteriores o reciban apoyo nacional para doctorado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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