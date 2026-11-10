Por: Portal Bogotá

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La iniciativa 'Plogging Bogotá 2026' marcó una significativa jornada de limpieza y conciencia ciudadana en el barrio San Felipe, al noroccidente de la capital. Según información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la actividad invitó a residentes, comerciantes e instituciones a caminar, trotar y correr mientras contribuían con la recolección de residuos en el espacio público. Como resultado tangible, se lograron recoger 220 kilogramos de residuos, según publicó la Secretaría del Hábitat el 8 de noviembre de 2026 en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

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Iván Mejía, director de Estructuración de Proyectos de la Secretaría del Hábitat, destacó en la misma jornada que la participación conjunta entre ciudadanía y entidades es clave para que el mejoramiento del entorno se convierta en un verdadero componente cultural. Mejía señaló que "esta jornada demuestra que la revitalización de los barrios también se construye con la participación y el compromiso de las personas". Subrayó así la necesidad de que estas acciones se mantengan en el tiempo hasta convertirse en hábitos de vida en la comunidad.

Plogging Bogotá 2026 se articuló también con la estrategia Revitaliza tu Barrio, que busca mejorar las condiciones peatonales, recuperar los espacios públicos y fortalecer la vida cultural y comunitaria, especialmente en San Felipe. Este sector es reconocido como el primer Barrio Vital de Bogotá y es parte central del Distrito Creativo y Cultural de la ciudad. La actividad hizo visible la importancia del trabajo conjunto para promover no solo el ejercicio físico en espacios públicos, sino también la corresponsabilidad entre residentes, instituciones, comerciantes y visitantes, con el objetivo de mantener estos entornos limpios, seguros y agradables.

Adicionalmente, la transformación urbana de San Felipe está alineada con grandes proyectos de infraestructura y movilidad que afectan al sector. Su cercanía con las obras de la Primera y Segunda Línea del Metro, así como con los Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible (PRUMS), representa una oportunidad para fortalecer la conectividad y atraer más visitantes. No obstante, las autoridades insisten en que el desarrollo debe sostener la identidad cultural y el sentido de comunidad del barrio.

En síntesis, el evento demostró que pequeñas acciones cotidianas, como la adecuada disposición de residuos y el cuidado de las zonas verdes, son fundamentales para consolidar una ciudad más sostenible y vivible. De acuerdo con SDHT, la sostenibilidad depende también de la corresponsabilidad y la participación activa de toda la comunidad.

¿Qué es el Plogging Bogotá 2026 y cómo funciona la actividad?

Plogging Bogotá 2026 fue una jornada organizada en San Felipe en la que ciudadanos caminaron, trotaron y corrieron mientras recogían residuos en el espacio público. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, esta actividad busca combinar la actividad física con el cuidado ambiental, promoviendo así un entorno más limpio y saludable.

¿Cómo contribuye la estrategia Revitaliza tu Barrio a la transformación de San Felipe?

Según información de la Secretaría Distrital del Hábitat, la estrategia Revitaliza tu Barrio tiene como fin mejorar las condiciones del espacio público y la movilidad peatonal en San Felipe. Además, fomenta la vida cultural y comunitaria, fortaleciendo su posición como Distrito Creativo y Cultural y alineándose con las apuestas de renovación y movilidad urbana de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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