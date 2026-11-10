Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, conocida también por sus siglas (SDCSD), impulsa constantemente iniciativas para el bienestar en Bogotá. Dentro de su programación, destaca la invitación a una masterclass de ‘Entrenamiento Funcional’, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. El evento se realizará en el gimnasio, ubicado en el piso 6 del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en la calle 82 #10-69. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, de acuerdo con la entidad organizadora.

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Según la información oficial proporcionada por la SDCSD, esta sesión está enfocada como una capacitaicón técnica deportiva gratuita, donde los asistentes podrán acercarse al mundo del ‘Entrenamiento Funcional’. Este tipo de actividad física prioriza la ejecución de patrones de movimiento que involucran varias articulaciones, promueve la estabilización del ‘core’ —la zona central del cuerpo— y procura el desarrollo de una fuerza útil, pensada para ser aplicada a la vida cotidiana y no solo con fines estéticos o competitivos.

La programación de eventos gratuitos como esta clase, organizada por la SDCSD, responde a una tendencia en la ciudad donde el bienestar y la salud se convierten en prioridad para la población, y las entidades gubernamentales ofrecen alternativas sin costo enfocadas en el autocuidado. El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero figura como uno de los escenarios preferidos para estos encuentros, pues es un espacio que busca facilitar el acceso de la comunidad a actividades culturales, deportivas y educativas.

Para quienes quieran sumarse a esta masterclass, la entidad recuerda que la participación estará sujeta a la capacidad del lugar. Se trata de una oportunidad de acercarse sin costo a la capacitación en actividad física moderna dentro de un entorno seguro y bajo la orientación de profesionales. Este tipo de iniciativas forman parte de los programas que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte ha hecho habituales dentro de su agenda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el entrenamiento funcional y para qué sirve?

El entrenamiento funcional es un método de actividad física que se centra en patrones de movimiento que involucran simultáneamente varias partes del cuerpo, como músculos y articulaciones. Su objetivo es fortalecer la zona central (conocida como ‘core’), mejorar la estabilidad y desarrollar fuerza que resulta útil para labores cotidianas, no únicamente para el deporte o el aspecto físico.

¿Dónde queda el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero en Bogotá?

El Centro Felicidad (CEFE) Chapinero está ubicado en el gimnasio del piso 6, en la calle 82 #10-69, según la información publicada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Este espacio es usado para actividades deportivas y culturales abiertas a la comunidad.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.