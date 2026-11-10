Por: El Espectador

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La incertidumbre que rodea la desaparición y posterior reencuentro de Arleth Carolina Álvarez Castillo ha dejado a su familia en una búsqueda constante, marcada por momentos de esperanza y preocupación. Según lo contado por Leida Castillo, madre de la docente barranquillera, tras más de dos años sin noticias, la posibilidad de abrazar a su hija nuevamente en Bogotá fue efímera. A pesar de ese esperado encuentro, la angustia volvió poco después, cuando nuevamente no lograron hallar a Arleth Carolina en el lugar donde se hospedaba en el centro de la capital, de acuerdo con una entrevista concedida al programa Más allá del silencio. Esta situación no implica que exista una alerta oficial por parte de autoridades, sino que corresponde al relato familiar, que anhela acompañamiento institucional para comprender el estado y ubicación actuales de la educadora.

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El proceso inició en 2024, cuando Arleth Carolina fue reportada como desaparecida en Barranquilla. Un giro positivo llegó a comienzos de noviembre, gracias a una familiar que, tras recibir una foto, logró ubicarla con vida en Bogotá. Su madre viajó desde el Atlántico para reencontrarse con ella. De acuerdo con su testimonio, Arleth reconoció a sus allegados y compartió junto a ellos unas horas, aunque expresó su deseo de no regresar a casa en ese momento. Familiares informaron que la docente se alojaba en establecimientos de hospedaje con pagos diarios y que, posteriormente, al intentar localizarla en el mismo sitio, ya no estaba presente, lo que llevó a la madre a quedarse en Bogotá en espera de nuevas oportunidades de contacto.

Leida Castillo y otros familiares han solicitado públicamente que Arleth Carolina reciba valoración médica, psicológica y psiquiátrica debido a cambios observados en su conducta y a la dificultad para convencerla de acudir voluntariamente a un centro de salud. No obstante, hasta el momento no se conoce ningún diagnóstico médico emitido ni pronunciamiento oficial por parte de entidades de salud, la Fiscalía o la Policía sobre una posible atención, hospitalización o las circunstancias detrás de su reciente ausencia del hospedaje. Las actuaciones legales y los procedimientos médicos, especialmente con adultos, deben salvaguardar su privacidad, autonomía y dignidad, a menos que alguna autoridad determine que existe una excepción avalada por ley.

Pese a la alegría inicial de saber que Arleth Carolina está con vida, muchas preguntas permanecen abiertas: aún no se esclarecen los motivos de su desaparición, los sitios donde estuvo durante este periodo ni las causas del distanciamiento respecto a sus seres queridos. Aunque la familia ha afirmado que buscó ayuda de entidades, no hay información pública sobre documentos o avances institucionales en la investigación del caso. Por ahora, la confirmación oficial se limita al hallazgo con vida de la docente, su contacto con familiares y la declaración de su madre sobre la nueva pérdida de comunicación. Cualquier dato adicional sobre su estado de salud o la existencia de atención profesional solamente podrá ser corroborado por la familia o autoridades competentes, garantizando el derecho de Arleth Carolina a la intimidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Arleth Carolina Álvarez Castillo tras ser encontrada en Bogotá?

Después de un reencuentro breve con su madre y otros familiares en Bogotá, Arleth Carolina Álvarez Castillo volvió a perder contacto con ellos al no ser hallada nuevamente en su hospedaje. No existe hasta ahora información oficial sobre su paradero, atención médica o condiciones de salud, según lo relatado por la familia en entrevistas y reportajes.

¿Por qué la familia de Arleth Carolina solicita valoración médica y psicológica?

La familia de Arleth Carolina ha pedido que se le realicen exámenes médicos y psicológicos por los cambios observados en su comportamiento y por la dificultad para llevarla voluntariamente a un centro de salud. La solicitud responde a la preocupación por su bienestar, aunque hasta este momento no hay un diagnóstico público ni confirmación de atención de parte de entidades oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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