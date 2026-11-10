Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa afianzando su compromiso con la renaturalización urbana, especialmente en las localidades de Chapinero, Fontibón y Suba. De acuerdo con información del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), se plantaron en estos sectores 121 nuevos árboles y arbustos de distintas especies, acompañados por acciones comunitarias centradas en la educación ambiental, incluyendo talleres sobre el fenómeno de El Niño y recorridos botánicos en diferentes zonas del Distrito Capital.

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En Suba, bajo la orientación de la ingeniera forestal Natalia Clavijo, se llevaron a cabo acciones en parques como Guicani, Casablanca Gratamira Campestre y Urbanización Echeverría. Allí se plantaron 47 individuos vegetales, y Clavijo señaló que se incluyeron especies como árbol del ré, rafiolepis, fucsia arbustiva, pino romerón, chicalá rosado, palma de cera, palma botella, cucharo espadero, magnolio, posoquería y guayabo del Perú. Estas actividades resaltaron la importancia del trabajo conjunto con la comunidad para asegurar la supervivencia y el cuidado del nuevo arbolado.

En Chapinero, la ingeniera Andrea Ortiz renaturalizó dos áreas del parque Chicó Reservado con 20 especies entre chicalá amarillo y rosado, palma, cedro, pino romerón y polígala. Pese a la baja asistencia de la comunidad debido a la lluvia, Ortiz destacó que algunos habitantes y trabajadores del sector asumieron el compromiso de proteger estos árboles recién plantados.

En la localidad de Fontibón, específicamente en el sector de La Felicidad, la ingeniera Lizeth Gómez reportó la restauración de 54 árboles y arbustos que habían sido dañados por las mascotas. Para afrontar este problema, el JBB se articuló con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la organización Asofelicidad, llevando a cabo jornadas de sensibilización dirigidas a los residentes.

Paralelamente, continuaron las iniciativas de educación ambiental coordinadas por el equipo social de la Subdirección Técnica Operativa del JBB en Bosa, Fontibón y Usaquén. En Bosa, la licenciada Viviana González lideró una jornada de avistamiento de aves junto a la Policía de Turismo y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ). En Usaquén, Milena Brito promovió talleres dirigidos al impacto del fenómeno de El Niño 2026 en la vegetación urbana, mientras que en el bosque urbano Canal Boyacá, los licenciados Liseth Reyes y Orlando Blandón realizaron recorridos para enseñar a los ciudadanos sobre especies nativas y exóticas, resaltando su interacción con polinizadores y aves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies de árboles y arbustos fueron plantadas en la renaturalización de Bogotá?

Durante las actividades de renaturalización lideradas por el Jardín Botánico de Bogotá, se plantaron especies como árbol del ré, rafiolepis, fucsia arbustiva, pino romerón, chicalá rosado, palma de cera, palma botella, cucharo espadero, magnolio, posoquería y guayabo del Perú. En otras zonas se incorporaron chicalá amarillo, cedro y polígala, según informaron los ingenieros responsables de cada localidad.

¿Cómo se sensibilizó a la comunidad sobre el cuidado del arbolado y el fenómeno de El Niño en Bogotá?

La sensibilización incluyó jornadas de educación ambiental, talleres pedagógicos y charlas sobre el fenómeno de El Niño 2026, enfatizando las acciones preventivas para proteger el entorno y fortalecer el compromiso ciudadano. Estas actividades fueron organizadas por el equipo social del Jardín Botánico y contaron con el apoyo de entidades como el IDPYBA, la UAESP y representantes de las comunidades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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