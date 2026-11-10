La periodista Vicky Dávila se pronunció sobre la carta que publicaron Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, en la que fijaron su posición frente a las denuncias que han surgido contra su padre y pidieron que las investigaciones avancen con celeridad.

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En un video publicado en sus redes sociales, la comunicadora comenzó señalando que las dos mujeres tienen todo el derecho de defender, querer y respetar a su papá. Sin embargo, manifestó que, por tratarse de sus hijas, prefería abordar el asunto desde el contenido del documento y las investigaciones que rodean al exmandatario.

La periodista se detuvo en uno de los apartados de la carta en el que las hermanas aseguraron que la vida pública y privada de su padre ha estado sometida a un escrutinio minucioso y que, pese a ello, nunca se ha comprobado ningún hecho de corrupción.

Frente a esa afirmación, Dávila planteó un cuestionamiento sobre el avance de las investigaciones que han rodeado al exmandatario.

Acá, el video de la periodista:

Los escándalos de Petro que recordó Vicky Dávila

La comunicadora enumeró varios episodios que, desde su perspectiva, todavía necesitan explicaciones y resultados judiciales.

Entre ellos mencionó el caso de las bolsas de dinero que fueron registradas en videos relacionados con el entorno de la campaña presidencial de Petro. También recordó los denominados petrovideos, investigación periodística que ella hizo en revista Semana y en la que se conocieron conversaciones sobre el llamado pacto de La Picota y las estrategias de campaña.

A esa lista agregó el proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del exmandatario, quien enfrenta un juicio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

También hizo referencia al escándalo por el caso de la niñera de Laura Sarabia, los audios del entonces embajador Armando Benedetti, en los que se mencionaban 15.000 millones de pesos relacionados con la campaña presidencial, y las declaraciones de Aida Merlano.

La periodista igualmente mencionó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros cuestionamientos que, según sostuvo, deberían tener resultados en las investigaciones.

“Todo esto, ¿dónde están los resultados de esas investigaciones?”, preguntó.

Vicky Dávila habló de Deicy Jiménez y pidió investigar a Petro

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la denuncia de Deicy Jiménez, quien aseguró que habría existido una red de mujeres que recibían beneficios contractuales con entidades del Estado a cambio de favores sexuales para Gustavo Petro.

Dávila consideró que el testimonio de Jiménez debe ser investigado y que las autoridades tienen que establecer qué ocurrió. En ese sentido, mencionó que existen videos, conversaciones y contratos que, según la denunciante, respaldarían sus señalamientos.

La periodista también cuestionó que se ponga el foco en la actividad que desempeñaba Jiménez como modelo webcam, en lugar de concentrarse en el fondo de la denuncia.

“¿Estamos juzgando a Deicy Jiménez o estamos tratando de identificar si de verdad Gustavo Petro usó dineros públicos para obtener favores sexuales?”, planteó.

Finalmente, Dávila reiteró que su cuestionamiento no estaba dirigido contra Sofía y Antonella, a quienes manifestó su respeto, sino contra la necesidad de esclarecer las denuncias que involucran a su padre.

“Esta carta de las hijas del expresidente, muy respetable, pero creo que la discusión política hay que sacarla de allí y ponerla en manos de la justicia”, concluyó.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.