Una nueva revelación relacionada con Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), involucra al expresidente Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No me arrepiento de nada”: Angie Rodríguez abrió redes sociales y lanzó mensaje sobre sus denuncias)

La exfuncionaria sostiene que habría asumido gastos por cuenta del entonces mandatario que todavía no le habrían sido reembolsados y que superarían los 200 millones de pesos.

Dicha información fue divulgada por Noticias RCN, que indicó que el equipo jurídico de Rodríguez estaría preparando un expediente con facturas, comprobantes de transacciones, documentos y conversaciones para respaldar lo que ella ha señalado. Ese material sería presentado ante las autoridades.

Lee También

El asunto tendría relación con distintos desplazamientos que, según la versión de la exdirectora del Dapre, Petro le habría pedido ayudar a financiar. Entre los pagos mencionados aparecen tiquetes, alojamiento, viáticos y otros costos asociados con esos viajes.

La situación habría llevado a Rodríguez a utilizar parte de sus ingresos y a solicitar préstamos para cubrir los compromisos. Según lo publicado por Noticias RCN, también habría recurrido a recursos provenientes de su salario, viáticos y comisiones en dólares.

La suma pendiente, de acuerdo con la información que estaría recopilando su defensa, superaría los 200 millones de pesos. Por ahora, se trata de una reclamación atribuida a la exfuncionaria, cuya documentación buscaría sustentar ante las autoridades.

¿Por qué Angie Rodríguez recibió consignación de $120 millones?

A la presunta deuda se suma un movimiento bancario que habría despertado inquietud en Rodríguez. Según Noticias RCN, la exfuncionaria recibió una consignación de 120 millones de pesos cuyo origen no habría podido identificar y en la que tampoco aparecía un remitente reconocido.

Luego de advertir sobre la transferencia, habría presentado solicitudes ante el banco, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Superintendencia Financiera. El propósito sería conocer quién ordenó el envío del dinero y establecer las circunstancias en las que llegó a su cuenta.

La exdirectora del Dapre sostiene que no habría utilizado esos recursos y estaría dejando constancia de las gestiones adelantadas para aclarar el movimiento. Su defensa también buscaría documentar las actuaciones relacionadas con esa consignación.

¿Por qué le preocupa a Angie Rodríguez el origen del dinero?

La inquietud de Rodríguez estaría relacionada con las posibles interpretaciones que podría tener esa transferencia si no se establece de dónde salió. Según la información divulgada por Noticias RCN, teme que el movimiento pueda ser utilizado para formular señalamientos en su contra, entre ellos un supuesto pago de coimas o enriquecimiento ilícito.

Por esa razón, su equipo jurídico estaría recopilando los documentos que permitan reconstruir el recorrido de los recursos y demostrar cuál ha sido su actuación frente a ellos.

Tanto la presunta deuda como la consignación deberán ser esclarecidas con los soportes correspondientes. Las autoridades competentes tendrán que verificar las transacciones y revisar la documentación para determinar el origen de los recursos y si existe alguna responsabilidad relacionada con estos hechos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.