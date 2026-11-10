Después de más de dos años buscando a su hija, Leida Castillo consiguió reencontrarse con Arleth Carolina Álvarez Castillo en Bogotá. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba después de tanto tiempo estuvo acompañada de nuevas preocupaciones por que la docente volvió a alejarse de sus familiares y su madre tuvo que emprender otra búsqueda para conocer su paradero.

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(Vea también: Mamá de profesora desaparecida hace 2 años dio detalles de cómo encontró a su hija en Bogotá: “Un poco delgada”)

La historia tuvo un nuevo giro cuando se confirmó que Arleth Carolina estaba en el hospital Santa Clara, en la capital. Su familia busca ahora que pueda continuar su atención en otro centro médico, mientras se conoció que la profesora habría aceptado recibir ayuda profesional, una posibilidad que sus allegados llevaban varios días intentando conseguir.

Leida Castillo permanece junto a ella y adelanta las gestiones para solicitar su traslado al Hospital Simón Bolívar. La petición también responde a las dificultades logísticas que enfrenta la madre para acompañarla, pues el lugar donde se encuentra hospedada en Bogotá influye en sus desplazamientos. Así lo explicó durante una conversación con El Tiempo.

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El cambio en la disposición de Arleth Carolina frente a la atención médica es uno de los aspectos más relevantes de las últimas informaciones sobre el caso. Según publicó La Kalle, su familia había encontrado dificultades para convencerla de acudir a un centro asistencial, por lo que venía solicitando la intervención de profesionales que pudieran valorarla.

La posibilidad de que reciba atención especializada representa un paso importante para sus allegados, aunque todavía no se conoce un diagnóstico que explique su situación. La familia ha manifestado preocupación por su estado y considera necesaria una valoración que permita establecer qué tipo de acompañamiento requiere.

Lo que se conoció sobre Arleth Carolina durante su permanencia en Bogotá

Parte de los detalles sobre las condiciones en las que se encontraba la docente fueron conocidos a través del periodista Sergio García, de Impacto News, quien compartió varias horas con ella y relató su experiencia en el programa ‘Más allá del silencio’, dirigido por Rafael Poveda.

El comunicador describió a Arleth como una mujer inteligente, educada y con una conversación coherente con su formación académica. También explicó que pasaba buena parte del día caminando por diferentes sectores de Bogotá y llevaba consigo varias bolsas con sus pertenencias.

Un detalle que aclaró García es que la profesora no estaba viviendo directamente en la calle, como podía interpretarse por algunas de las imágenes que circularon. Según su relato, se alojaba en un pagadiario del centro de la capital, aunque acostumbraba salir durante largas jornadas.

También mencionó algunas dificultades visuales que habría observado durante el tiempo que estuvo con ella. Incluso, contó que le propuso acompañarla a buscar unas gafas, pero las pertenencias que llevaba consigo y su resistencia a dejarlas complicaban algunos desplazamientos.

La familia, por su parte, ha relatado que Arleth puede mostrarse cercana y reconocer a sus allegados, pero después vuelve a tomar distancia. Esa situación ha hecho más difícil mantener el contacto y conseguir que acepte el acompañamiento que le ofrecen.

Por ahora, no hay información médica pública que permita establecer si presenta alguna condición psiquiátrica o de otra naturaleza. Sus familiares insisten en que necesita una evaluación profesional antes de sacar conclusiones sobre lo que ocurre.

La mamá de Arleth Carolina necesita ayuda para quedarse en Bogotá

La situación también representa un esfuerzo económico para Leida Castillo, quien llegó desde Malambo, Atlántico, con la intención de no separarse de su hija nuevamente. Después de tantos meses de búsqueda, la mujer quiere permanecer en la capital mientras se define la atención que recibirá la docente.

Por esta razón, el equipo del programa ‘Más allá del silencio’ y Rafael Poveda promovieron una campaña para conseguir apoyo destinado al hospedaje, la alimentación y los gastos básicos de la madre durante su permanencia en Bogotá.

La iniciativa busca que Leida tenga condiciones para quedarse cerca de Arleth y acompañarla durante el proceso médico, sin verse obligada a regresar al Atlántico por falta de recursos.

Más de dos años buscando a la docente desaparecida en Barranquilla

Arleth Carolina Álvarez Castillo desapareció el 22 de octubre de 2024, después de salir de su vivienda en el conjunto residencial Golondrina, ubicado en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla.

Para entonces, trabajaba como docente en la Institución Educativa Cobateco, en Sabanagrande, Atlántico, y tenía una maestría en Educación. Su desaparición llevó a su madre a recorrer distintos lugares y recurrir a campañas públicas para conseguir información que permitiera encontrarla.

Uno de los momentos más recordados de esa búsqueda ocurrió durante el Carnaval de Barranquilla de 2026. Leida participó en la Batalla de Flores del Recuerdo con una fotografía de su hija y un mensaje para pedir colaboración a quienes pudieran reconocerla.

La búsqueda finalmente condujo hasta Bogotá, donde una familiar consiguió identificar a la profesora y facilitar el reencuentro con su madre a comienzos de noviembre de 2026.

Ahora, con Arleth Carolina localizada en un centro hospitalario y la posibilidad de que reciba atención especializada, la prioridad de Leida es permanecer a su lado. La familia espera que se concrete el traslado solicitado y que la docente pueda recibir la valoración médica que necesita.

¿Qué pasó con el profesor Neill Cubides?

El profesor de la Universidad Externado, que posteriormente se supo que también trabajaba para la Procuraduría, fue hallado en una zona rural de Usme. Se conocieron imágenes de este lugar y se supo que su cuerpo fue quemado para que su identificación no fuera nada fácil de hacer. Hasta el momento, se cree que fue víctima del paseo millonario, pues se supo que hicieron algunas transacciones bancarias.