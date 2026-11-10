Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Desde este lunes 9 de noviembre, los usuarios del sistema de transporte TransMilenio en Bogotá deben estar atentos a un nuevo ajuste en la operación de rutas, específicamente el del servicio TransMiZonal B904 - K904. Según información publicada por TransMilenio, este servicio no solo modificó su recorrido, sino que también fue rebautizado como B904 La Estrellita - D904 Pontevedra. Este cambio busca optimizar la cobertura y eficiencia del sistema en importantes zonas del occidente de la ciudad y afecta principalmente a quienes se movilizan cerca de avenidas y sectores estratégicos como Pontevedra, Titan Plaza y Floresta.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con TransMilenio, la ruta ajustada ahora tendrá como destino final la avenida 68 con calle 80, en la zona de Pontevedra. Con este cambio, la ruta dejará de recorrer la avenida 68 entre la calle 80 y la calle 26 en el Terminal Salitre, lo que representa una modificación significativa en la cobertura para usuarios que tradicionalmente transitaban por ese corredor vial. La decisión, basada en análisis internos de operación y demanda, implica que quienes usualmente abordaban este servicio entre esos puntos afectados deberán buscar alternativas para planear sus desplazamientos.

TransMilenio recomienda a los usuarios planificar sus trayectos anticipadamente ante la modificación del servicio, consultando el estado de las rutas y las novedades del sistema a través de su canal oficial de WhatsApp, la aplicación TransMiApp o la página web institucional. Esta orientación cobra mayor relevancia considerando que, según la entidad, la información actualizada permite evitar contratiempos y hacer un uso eficiente de los recursos de transporte disponibles.

Finalmente, en el marco de una movilidad cada vez más dinámica dentro de la ciudad, TransMilenio resalta la importancia de estos ajustes para garantizar el acceso, la conectividad y la atención oportuna de la demanda de transporte de los bogotanos. Este tipo de variaciones en los recorridos suelen implementarse con el objetivo de optimizar la operación general del sistema y responder a las necesidades de la ciudad y sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el cambio de recorrido del servicio B904 La Estrellita - D904 Pontevedra a los usuarios de TransMilenio?

El ajuste de recorrido anunciado por TransMilenio significa que los usuarios que viajaban por la avenida 68 entre la calle 80 y la calle 26, especialmente hacia el Terminal Salitre, deberán modificar su ruta y considerar otras opciones de transporte, ya que este trayecto ahora será cubierto parcialmente y con una denominación diferente.

¿Qué recomendaciones da TransMilenio para planificar viajes tras los cambios en el servicio zonal?

TransMilenio aconseja planificar los trayectos con anticipación, revisar el estado actualizado de la operación por medio del canal de WhatsApp, así como utilizar la aplicación oficial TransMiApp y consultar su sitio web, con el fin de evitar demoras o imprevistos durante los viajes a raíz de este ajuste operacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z