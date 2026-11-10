Gustavo Petro anunció que WhatsApp pasaría a ser su principal canal de comunicación y que X quedaría como una plataforma complementaria. Sin embargo, al mandatario le duró poco esa decisión: volvió a utilizar su cuenta en la red social para pronunciarse sobre una controversia por unos videos y cuestionar el tratamiento que les ha dado la prensa colombiana.

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(Vea también: Por qué Petro sale de X y se va para WhatsApp: apuntan a “fría jugada calculada” que hay detrás)

En su nueva publicación, el presidente pidió a los periodistas revisar las fechas de las grabaciones antes de sacar conclusiones sobre su contenido. Según planteó, algunos de los registros tendrían cerca de ocho años, un detalle que considera fundamental para entender el contexto en el que fueron realizados.

“¿Un vídeo de hace aproximadamente ocho años es prueba?”, escribió Petro, antes de lanzar otro cuestionamiento dirigido a los medios tradicionales del país: «¿Qué es lo que está haciendo la prensa tradicional colombiana en medio de su odio?”.

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El mandatario insistió en que las fechas de los registros deben ser examinadas antes de utilizarlos para respaldar señalamientos. Con ese argumento, puso en duda el valor que se les ha dado a las imágenes dentro de la discusión pública y criticó la manera en que algunos medios han presentado el material.

La controversia por los videos y los señalamientos contra el Gobierno

Las declaraciones de Petro se producen en medio de la polémica relacionada con Deicy Jiménez, quien ha hecho señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales durante el Gobierno.

El presidente ha rechazado las acusaciones y ha cuestionado la difusión de grabaciones relacionadas con el caso. Su más reciente pronunciamiento apunta precisamente a la antigüedad de esos registros y a la necesidad de establecer cuándo fueron realizados antes de atribuirles un significado.

La discusión también ha puesto nuevamente sobre la mesa el enfrentamiento entre Petro y varios medios de comunicación, a los que el mandatario ha cuestionado por la forma en que cubren las controversias que involucran a su administración.

Así, aunque el presidente había anunciado que WhatsApp tendría mayor protagonismo en sus comunicaciones, volvió a X para responder a la polémica y dirigir un nuevo cuestionamiento a la prensa tradicional colombiana.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.