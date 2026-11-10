Por: El Espectador

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El Ministerio de Cultura comunicó la aprobación de 551.123 dólares provenientes de cooperación internacional durante los primeros tres meses del mandato de Abelardo De La Espriella. Estos recursos serán dirigidos a financiar cuatro proyectos enfocados en la recuperación y protección del patrimonio cultural que resultó afectado por el terremoto ocurrido el 10 de agosto pasado. De acuerdo con las declaraciones de la ministra Paola Holguín, este monto fue gestionado en un tiempo considerablemente menor al que requirió la administración anterior para conseguir recursos similares. "Durante los tres primeros meses del Gobierno de la Patria Milagro gestionamos más de 551 mil dólares a través de cooperación internacional para atender las afectaciones por el terremoto en el sector cultura", explicó Holguín.

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La ministra destacó que la cifra aprobada representa "una cuarta parte de los recursos internacionales que logró para Cultura el gobierno anterior durante 48 meses". En cifras globales, según un documento citado por el Ministerio, entre 2022 y 2026 se administraron 2.488.281 dólares para la cultura mediante recursos de cooperación internacional. Estos fueron distribuidos en 17 proyectos, financiados por 12 cooperantes internacionales. Al comparar los periodos, la administración actual alcanzó un promedio mensual de 178.455 dólares durante sus primeros tres meses, frente a los 51.839 dólares que se promediaron mensualmente en el gobierno anterior entre 2022 y 2026.

Entre los cooperantes que hicieron posible la financiación de estos cuatro proyectos durante la actual gestión se encuentran el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH). A pesar de este impulso, persisten preocupaciones en el sector, ya que, según información de El Espectador, 62 bibliotecas públicas siguen cerradas luego del terremoto, situación que no fue incluida en el balance del Ministerio y que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen de estos espacios culturales.

Más allá de la recuperación patrimonial, uno de los proyectos apoyados por Estados Unidos contempla acciones de formación para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, una problemática relevante en contextos de emergencia. Finalmente, el Ministerio de Cultura también informó sobre la reactivación de relaciones de cooperación cultural con Estados Unidos, Israel, Suiza y Reino Unido, con el objetivo de ampliar el intercambio, la asistencia técnica y diversificar las fuentes de apoyo internacional para fortalecer el sector cultural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos financiados con cooperación internacional para la recuperación del patrimonio cultural?

Según información suministrada por el Ministerio de Cultura, en los primeros tres meses del gobierno de Abelardo De La Espriella se aprobaron cuatro proyectos específicos orientados a la recuperación y protección del patrimonio cultural dañado por el terremoto del 10 de agosto. El respaldo de entidades como el British Council, la Embajada de Estados Unidos, la Unesco y ALIPH fue clave para financiar estas iniciativas, que priorizan tanto la restauración material como la formación para la protección de bienes culturales.

¿Por qué siguen cerradas 62 bibliotecas públicas después del terremoto?

De acuerdo con El Espectador, 62 bibliotecas públicas del país permanecen cerradas tres meses después del terremoto, lo que ha generado incertidumbre dentro del sector cultural. Aunque los recientes recursos gestionados por el Ministerio de Cultura están enfocados en otros aspectos de la recuperación patrimonial, la situación de las bibliotecas evidencia desafíos pendientes en la restauración y reapertura de estos espacios fundamentales para las comunidades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.