Por: El Espectador

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Ainhoa Rubio es originaria de Extremadura, España, pero su carrera como investigadora ha estado profundamente ligada al Urabá antioqueño, región donde se desempeña actualmente como profesora en el Multicampus Urabá de la Universidad de Antioquia (UdeA). Su labor científica se enfoca en la búsqueda de soluciones medioambientales para una zona tan rica como retadora en materia de residuos agroindustriales. El 14 de octubre, Rubio fue galardonada con el premio For Women in Science de L'Oréal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), un reconocimiento que visibiliza el trabajo femenino en las ciencias, particularmente en las disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

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Este premio, creado en 1998, tiene como objetivo destacar la contribución de las mujeres a la investigación científica y combatir las diferencias de género que todavía persisten en el universo académico. La distinción de Rubio se debe a un proyecto innovador que pretende dar valor a los residuos provenientes de la industria de la palma de aceite, para transformarlos en materiales útiles en procesos de descontaminación de aguas.

Rubio cursó su licenciatura en Ciencias Ambientales en Salamanca, donde inició su camino profesional involucrándose en propuestas de educación ambiental. Su recorrido la llevó en 2012 a Colombia, motivada por la apertura de un doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Antioquia, institución donde, más adelante, obtuvo un puesto como profesora de planta. Ya en Urabá, observó que las prácticas agrícolas y agroindustriales generaban un volumen significativo de residuos, lo que representaba no solo un reto, sino también una ocasión para buscar alternativas de aprovechamiento.

En entrevista con El Espectador, Rubio señala la importancia de repensar el destino de estos residuos: “Hay que pensar en qué se puede hacer con todos esos residuos, qué gestión se les va a dar”. Así surgió el proyecto llamado “Alternativas de valorización de residuos agroindustriales derivados del procesamiento de la palma de aceite cultivada en la subregión del Urabá antioqueño en el marco de la economía circular”, que busca no solo reducir el impacto ambiental, sino también insertar a la comunidad en una lógica de reutilización efectiva.

La investigación propuesta por Rubio se inscribe en el concepto de economía circular, que promueve el uso eficiente de recursos y la prolongación del ciclo de vida de los materiales. Esta visión, aplicada a los residuos de la agroindustria de la palma de aceite, aporta una perspectiva sostenible y necesaria en una zona como Urabá, donde la economía y el ambiente están estrechamente relacionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de valorización de residuos de palma de aceite de Ainhoa Rubio?

El proyecto de Ainhoa Rubio busca transformar los residuos derivados del procesamiento de la palma de aceite, especialmente en la subregión del Urabá antioqueño, en materiales que podrían servir para descontaminar aguas. Esta iniciativa se enmarca en la economía circular y tiene como propósito aprovechar desechos agrícolas y agroindustriales que habitualmente serían descartados, contribuyendo así con soluciones ambientales prácticas en la región.

¿Qué es la economía circular y cómo se aplica en el trabajo de Ainhoa Rubio?

La economía circular es un modelo que promueve la reutilización, el reciclaje y el aprovechamiento máximo de los recursos, limitando al mínimo la generación de residuos. En el caso de Ainhoa Rubio, este enfoque implica estudiar y desarrollar alternativas de uso para los residuos de la palma de aceite, con el fin de transformar estos desechos en productos valiosos para el medioambiente, como materiales descontaminantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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