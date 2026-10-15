Por: El Espectador

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El reciente terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá ha dejado una huella visible en el corazón de la península de Azuero, donde se concentran algunas de las viviendas más antiguas y emblemáticas del país: las casas de quincha. Estas construcciones, elaboradas con una técnica ancestral basada en barro y materiales naturales, forman parte de la identidad de las provincias rurales de Los Santos, Veraguas y Coclé, y su relevancia ha sido reconocida al ser inscritas desde 2025 en la Lista de Salvaguardia Urgente de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

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De acuerdo con los relatos recogidos tras el sismo del pasado viernes, gran parte de estas viviendas, muchas con siglos de historia, sufrieron severos daños. La población de la región, en su mayoría envejecida y dedicada a la agricultura, observa con resignación cómo hombres subidos a escaleras intentan salvar lo que pueden. Rubén Jiménez, un obrero contratado para desmontar una casa centenaria ubicada en el núcleo patrimonial de la Villa de Los Santos, expresa la tristeza que embarga a la comunidad: "Estamos trabajando con tristeza porque estamos destruyendo lo único que quedó. (...) Ahora hay que tumbarla para ver qué se va a construir. El patrimonio se perdió", explicó, mientras recoge más de 2.000 tejas intactas para intentar reutilizarlas en el futuro.

Las casas de quincha, construidas con estructuras de maderas locales como cedro amargo y cañaza enlazada con lianas, revisten sus paredes con una mezcla de tierra y paja y cubren sus techos con tejas hechas de lodo y excremento de caballo. La elaboración misma implica la colaboración vecinal, como en la "junta de embarre", una tradición donde los habitantes trabajan juntos para amasar el barro. Sin embargo, la escasez de materias primas amenaza la supervivencia de este método constructivo, según ha alertado la Unesco.

La incertidumbre reina entre quienes aún esperan una directriz clara sobre cómo rescatar lo perdido, como Gloria Echevarría, cuya casa de 130 años fue gravemente afectada. No hay fondos disponibles ni personal que fabrique tejas, y el sentimiento de pérdida se extiende a patrimonios religiosos como la iglesia de San Atanasio, cuyo campanario se derrumbó. Mientras en otros pueblos, como Las Tablas, los daños han sido menores, la preocupación persiste ante la vulnerabilidad de este patrimonio.

La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, reafirmó la importancia de las casas de quincha al destacar que "son el hogar de cientos de panameños y reflejan la solidaridad, la memoria y la identidad de generaciones". Herrera subrayó que su restauración es vital para preservar la tradición y la historia del país en estos momentos difíciles.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las casas de quincha de Panamá están protegidas por la Unesco?

Las casas de quincha han sido incluidas por la Unesco en la Lista de Salvaguardia Urgente desde 2025 debido a su valor como técnica ancestral de construcción que no solo representa una tradición arquitectónica, sino que también ha sido clave para mantener prácticas comunitarias y rasgos de identidad en las provincias rurales más afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

¿En qué consiste la técnica de construcción de las casas de quincha en Panamá?

La técnica de la quincha implica levantar una estructura de maderas locales enlazadas con lianas, rellenar las paredes con una mezcla de tierra y paja, y cubrir el techo con tejas hechas de lodo y excremento de caballo. Esta tradición se ve amenazada actualmente por la escasez de materias primas y la falta de personal capacitado para su restauración, según información compartida tras el sismo en la península de Azuero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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