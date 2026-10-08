Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella decidió nombrar a Juan Carlos Gossaín como embajador de Colombia en Francia. Esta designación llama la atención por el perfil de Gossaín, quien fue gobernador de Bolívar entre 2012 y 2015 por el Partido Liberal. Según información publicada por El Espectador, este nombramiento aún está en proceso, pues requiere el beneplácito del gobierno de Emmanuel Macron. Cabe anotar que la embajada en París es fundamental para la diplomacia colombiana, ya que se encarga de mantener las relaciones con organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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Juan Carlos Gossaín, abogado formado en la Universidad de Cartagena con especialización en derecho administrativo y comercial, suma experiencia en cargos públicos como secretario general de la Alcaldía de Cartagena en la administración de Nicolás Curí en 2006 y secretario de Planeación en 2009. Ganó las elecciones regionales de 2011 con el aval del Partido Liberal, venciendo a Rosario Ricardo Bray, la candidata del Partido Social de Unidad Nacional. Tras finalizar su periodo en la gobernación en 2015, sobre Gossaín recayó una investigación relacionada con el denominado "Cartel de la Hemofilia". Según la Procuraduría, durante su administración se habrían pagado más de $16 mil millones a dos Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por atención a pacientes con hemofilia, sin que existieran contratos vigentes entre estas entidades y la gobernación.

Sin embargo, Gossaín ha manifestado que en su caso, el ente de control determinó que sí existió prestación del servicio de salud asociada a su caso, y que un fallo disciplinario en segunda instancia revocó la sanción que inicialmente lo inhabilitaba por diez años. De acuerdo con la información publicada, la divulgación sobre sus antecedentes fue realizada el 7 de octubre, como parte del proceso de transparencia previo a asumir el cargo diplomático.

Hasta la fecha, el gobierno De la Espriella solo ha efectuado diez designaciones de embajadores, entre los que ya ejercen los representantes en Estados Unidos, Israel, ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. También se anunciaron nombramientos para embajadas en Reino Unido, México y España, pendientes aún del aval formal de los países anfitriones. Cabe destacar que la vacante en la embajada de Francia existe desde agosto, tras la salida del exministro Alfonso Prada, quien ocupó el puesto durante el final del gobierno Petro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Juan Carlos Gossaín, nuevo embajador de Colombia en Francia?

Juan Carlos Gossaín es un abogado graduado de la Universidad de Cartagena, quien ha ocupado cargos públicos como secretario general de la Alcaldía de Cartagena y secretario de Planeación, antes de ser elegido gobernador de Bolívar por el Partido Liberal en 2012. Tras su gobernación, afrontó una investigación por el caso del "Cartel de la Hemofilia", resultando inicialmente inhabilitado, aunque según sus declaraciones y fuentes citadas, una segunda instancia revocó esta medida. Su designación como embajador en Francia por el presidente Abelardo de la Espriella aún está a la espera de la aprobación del gobierno francés.

¿Por qué la embajada de Colombia en Francia tiene un rol estratégico?

La embajada de Colombia en Francia es clave debido a que lidera las relaciones con organismos multilaterales como la UNESCO y desempeña un papel central en la diplomacia cultural, educativa y política. Asimismo, su importancia se ha acentuado debido a la ausencia de un titular desde la salida de Alfonso Prada, lo que convierte la pronta aprobación del nuevo embajador en un tema prioritario para el actual gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.