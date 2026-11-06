Por: El Espectador

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El Cañón del Chicamocha, un símbolo natural de Santander, ha sido reconocido como Patrimonio Geológico Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). Así lo informó la Universidad Industrial de Santander (UIS), entidad que lideró el proceso de postulación y fue la responsable de gestionar la candidatura de este espectacular cañón, una formación de 200 kilómetros de longitud y hasta 2.000 metros de profundidad, cuya historia geológica abarca cerca de 1.000 millones de años, según datos oficiales de la UIS.

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Este logro va más allá de ser un simple título honorífico, pues implica que el lugar ha sido evaluado y seleccionado por su destacado valor científico y la relevancia de sus aportes al entendimiento de la historia de la Tierra. La UIS remarcó que el reconocimiento no se otorga solo por la belleza paisajística, sino porque el sitio “tiene algo que enseñarle a la humanidad”, en palabras de Francisco Velandia, profesor titular de geología en la UIS.

La universidad también resalta que la distinción sitúa al Cañón del Chicamocha entre los lugares geológicamente más relevantes del planeta. Su compleja formación, riqueza tectónica y biodiversidad lo hacen un escenario privilegiado para investigar la evolución terrestre. Luis Carlos Mantilla, geólogo de la UIS y delegado para recibir el reconocimiento en Portugal, describió el proceso como riguroso y extenso, con gestiones que tomaron cerca de cuatro años e incluyeron la revisión de al menos cinco evaluadores por cada área propuesta.

El logro, según lo difundido en el comunicado institucional, cuenta con el respaldo del Servicio Geológico Colombiano, que colaboró en la recolección de pruebas y soportes necesarios para la postulación. El Cañón del Chicamocha queda así en una lista que, hasta la fecha, reúne 100 sitios reconocidos mundialmente por la IUGS y que aspira a ampliarse hasta los 400 para el año 2028.

Geográficamente, el Cañón ocupa parte del costado occidental de la Cordillera Oriental, atravesando 17 municipios santandereanos, entre ellos Aratoca, Barichara y Zapatoca. Además, en su interior se localiza el Nido Sísmico de Bucaramanga, fenómeno sismológico de gran interés académico.

Finalmente, la UIS subraya que este reconocimiento es también una oportunidad para fortalecer la investigación, impulsar proyectos comunitarios y avanzar hacia el reconocimiento como Geoparque Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), lo que supondría un apoyo a la educación, la conservación y el desarrollo sostenible.

¿Por qué el Cañón del Chicamocha fue declarado Patrimonio Geológico Mundial?

El Cañón del Chicamocha fue incluido como Patrimonio Geológico Mundial debido a su valor científico excepcional, su formación geológica única a lo largo de 1.000 millones de años y los aportes que ha brindado al conocimiento sobre la Tierra. De acuerdo con la Universidad Industrial de Santander, la distinción se otorga a lugares que pueden enseñar a la humanidad sobre la evolución y la historia planetaria.

¿Qué representa para Colombia el reconocimiento del Cañón del Chicamocha por parte de la IUGS?

De acuerdo con la UIS, para Colombia y especialmente Santander, este reconocimiento internacional significa orgullo y oportunidad. No solo destaca la importancia científica y académica del Cañón, sino que permite fortalecer la investigación, la protección de su entorno y la participación comunitaria, además de aumentar las posibilidades de avanzar hacia la figura de Geoparque Mundial de la UNESCO.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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