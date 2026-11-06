Por: El Espectador

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El ñame morado, también conocido como ñampín, ñame corona o cush cush yam, es un tubérculo de notable presencia en Colombia tanto por su peculiar color púrpura como por sus propiedades culinarias y nutricionales. Aunque se cultiva en varias regiones, destacan los Montes de María y la Amazonia por albergar comunidades campesinas e indígenas dedicadas a su producción. Su textura cremosa y sabor ligeramente dulce hacen que se use en una amplia variedad de preparaciones, desde el tradicional mote de queso hasta coladas, arepas, dulces y tortas, de acuerdo con lo publicado por El Espectador. Pese a su potencial, el ñame morado permanece poco estudiado, particularmente en comparación con otros alimentos como la papa, el tomate o la fresa.

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El interés científico por este tubérculo creció a raíz de una investigación liderada por Sandra Viviana Medina López, bióloga y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia, quien también es doctora por la Universidad Politécnica de Cartagena. En diálogo con El Espectador, Medina relató cómo llegó al ñame morado en un hallazgo casual pero significativo para su carrera. En su investigación ‘Perspectivas culinarias sobre el ñampín morado colombiano: de la tradición a la innovación’, Medina destacó los retos de conservación de este alimento, como su rápida descomposición tras la cosecha, y enfatizó métodos sencillos para aumentar su vida útil, como el almacenamiento con humedad controlada y tratamientos con agua caliente o películas comestibles de aloe vera, según la agencia de noticias de la UNAL.

Una de las características más distintivas del ñame morado es su pigmentación, atribuida a las antocianinas, los mismos compuestos presentes en uvas y berenjenas. Estos pigmentos, además de darle su color, tienen propiedades antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a prevenir el envejecimiento, de acuerdo con los hallazgos de Medina. Durante su investigación, se identificaron más de 30 compuestos bioactivos, incluyendo polifenoles, flavonoides, fibras prebióticas y polioles como el pinitol y el mioinositol, cuya relación con la salud metabólica está en etapa de estudio.

El ñame morado ha empezado a ganar espacio en la alta cocina colombiana, impulsado por chefs como Jaime David Rodríguez de Celele, en Cartagena, quien lo utiliza tanto en recetas dulces como saladas. Más allá de la gastronomía, especialistas como el ingeniero agroecólogo Miguel Durango resaltan su importancia cultural y su resistencia climática, claves para la soberanía alimentaria, aunque advierten sobre la pérdida de variedades criollas por la presión del mercado y la necesidad de agregar valor en el campo.

La investigación y aprovechamiento del ñame morado subrayan la importancia de diversificar la dieta colombiana, fortalecer la economía rural y proteger el patrimonio biocultural, desafíos en los que la ciencia, la industria y la cocina juegan un papel fundamental.

¿Cuáles son los beneficios del ñame morado según la ciencia?

De acuerdo con la investigación liderada por Sandra Viviana Medina López, el ñame morado contiene valiosos pigmentos conocidos como antocianinas, con efectos antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular y ayudan a prevenir el envejecimiento. Además, se encontraron más de 30 compuestos bioactivos, como polifenoles, flavonoides, fibras prebióticas, pinitol y mioinositol. Aunque estos últimos han mostrado potencial para apoyar el control de la insulina y el metabolismo, su efecto en la salud humana deberá seguir estudiándose, ya que los ensayos directos en personas aún son limitados.

¿Por qué el ñame morado es importante en la gastronomía y cultura colombianas?

El ñame morado destaca por su versatilidad, permitiendo variedad de preparaciones en la cocina costeña y la alta gastronomía, según testimonios de chefs y productores recogidos por El Espectador. Más allá de sus aplicaciones culinarias, su cultivo representa un componente clave en la identidad y soberanía alimentaria de regiones como el Caribe, y su resistencia ante el cambio climático lo convierte en un aliado estratégico para los campesinos frente a variabilidad ambiental y retos económicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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