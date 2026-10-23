Por: Portal Bogotá

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El próximo 27 de octubre de 2026, la Cinemateca de Bogotá extiende una invitación abierta a toda la ciudadanía y visitantes para que se sumen al conversatorio "70 años del video / 50 años del VHS". Esta destacada actividad, de acuerdo con la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, se llevará a cabo en la sala 2 de la Cinemateca, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., con ingreso libre hasta que se complete el aforo. El evento se enmarca dentro del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el objetivo de llamar la atención sobre la vulnerabilidad de estos registros y para resaltar la labor de quienes los protegen.

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Durante la jornada, se profundizará en el origen y el desarrollo de la grabación de imagen electrónica y del registro casero, así como en el impacto tecnológico y cultural que ha tenido la evolución de estos formatos en la historia de las imágenes en movimiento. Según la agenda anunciada, el conversatorio se apoya en diferentes soportes físicos relacionados con los primeros métodos para registrar video y con las distintas etapas del formato VHS. El público tendrá la oportunidad de observar materiales de archivo que ilustran los variados usos de estos soportes, entre los que se destacan un comercial de caldo Maggi grabado en quadruplex, la grabación en VHS de un relato sobre la historia del cine colombiano, el detrás de cámaras del reconocido videoclip Thriller, registros caseros de ciclismo y de una fiesta de quince años, así como un videotutorial de clases de inglés.

Estos ejemplos exponen hasta qué punto un solo formato, como el VHS, fue empleado tanto en la publicidad y la divulgación como en la vida familiar o la educación. La proyección de estos registros en una sala de cine —un entorno para el que no fueron originalmente diseñados— permite que los asistentes perciban la textura del soporte, los signos del desgaste y las huellas que deja la digitalización, detalles que en una pantalla doméstica suelen pasar desapercibidos.

El conversatorio contará con la presencia de Jorge Mario Vera, subdirector técnico de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, quien aportará su mirada especializada sobre la importancia de estos registros audiovisuales para la memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual?

El Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, proclamado por la UNESCO, busca crear conciencia sobre la fragilidad de los archivos de video y sonido, así como promover el esfuerzo fundamental de quienes trabajan para conservar este patrimonio y garantizar su accesibilidad a futuro.

¿Cuál fue el impacto del VHS en la cultura visual y educativa?

De acuerdo con el cronograma del evento en la Cinemateca de Bogotá, el formato VHS tuvo un alcance que superó el entretenimiento, ya que facilitó la publicidad, la divulgación de información, el registro de momentos familiares y la enseñanza, influyendo significativamente en la manera en que las personas producían, compartían y almacenaban imágenes en movimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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