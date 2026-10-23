Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá será el escenario de la carrera atlética ‘Reto Win 7K y 11K’, la cual se realizará el domingo 25 de octubre de 2026. Para llevar a cabo este importante evento deportivo, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) estableció una serie de cierres y afectaciones viales en distintos puntos del norte de la capital, según información oficial publicada en la página de la SDM.

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El recorrido de la competencia inicia en la avenida carrera Novena, específicamente sobre la calzada occidental a la altura de la avenida calle 134, en el Parque Country Comodoro. Luego, los participantes se desplazarán hacia el sur por la misma avenida carrera Novena, continuando sobre la diagonal 92, también en calzada occidental, hasta llegar a la calle 92, donde harán un retorno al norte. Posteriormente, seguirán de nuevo por la diagonal 92 en sentido norte y finalmente retomarán la avenida carrera Novena hasta regresar al punto de partida en el Parque Country Comodoro, según el trayecto detallado publicado por la entidad oficial.

En cuanto a los cierres, la SDM anunció que, desde las 14:00 horas del 24 de octubre y hasta las 14:00 horas del 25 de octubre, habrá restricción en la calzada sur de la calle 133 entre la avenida carrera Novena y la carrera Décima. Por otro lado, la calzada norte de este mismo tramo estará cerrada desde las 23:00 horas del 24 de octubre hasta las 11:30 horas del 25 de octubre. Además, se contempla el cierre total de la calzada occidental de la avenida carrera Novena entre la calle 134 y la avenida calle 100 de 05:30 a 10:40 horas, y la diagonal 92, también por la calzada occidental, entre la avenida calle 100 y la calle 92, de 05:30 a 10:30 horas.

Como medida para minimizar el impacto en la movilidad, la entidad determinó una serie de desvíos autorizados para quienes se desplacen, especialmente en sentido norte-sur y occidente-oriente. Los usuarios que frecuentan la avenida carrera Novena deberán buscar caminos alternos como la avenida calle 134 y la carrera Décima, entre otros, según los mapas de rutas publicados por la SDM. Igualmente, para quienes transiten por avenidas como la calle 94, la NQS, la autopista Norte y la carrera 19, se especificaron rutas provisionales para facilitar el traslado durante las actividades deportivas y logísticas del evento.

Esta información fue verificada y extraída de comunicados y mapas oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales buscan anticipar posibles congestiones y orientar tanto a conductores como a peatones para transitar por Bogotá durante la jornada deportiva.

¿Cuál será el impacto de la carrera Reto Win 7K y 11K en la movilidad de Bogotá el 25 de octubre de 2026?

La realización de la carrera implica cierres temporales en varias vías del norte de Bogotá, entre ellas la avenida carrera Novena, calle 133 y diagonal 92. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, estas restricciones pueden ocasionar congestiones y modificaciones en los recorridos habituales de quienes transitan por estos sectores.

¿Qué rutas de desvío se recomendaron para los cierres por la carrera atlética Reto Win en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó atravesar vías alternas como la avenida calle 134, carrera Décima, carrera 11B, avenida carrera 7, autopista Norte y carrera 19, según cada sector afectado. Los recorridos fueron ilustrados mediante mapas publicados por dicha entidad para que los usuarios pudieran organizar mejor sus desplazamientos durante el evento deportivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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