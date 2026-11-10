Por: Blu Radio

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El empresario y líder gremial cucuteño Arvey Duque fue capturado y trasladado al búnker de la Fiscalía en Bogotá. Según fuentes consultadas por Blu Radio, llegó esposado y bajo un fuerte dispositivo de seguridad del Gaula de la Policía Nacional. Sería investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Duque es el fundador de la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC. La empresa vende aceites vegetales y se conoce por operar bajo el modelo de sociedad de Beneficio e Interés Colectivo. Entre sus proyectos más visibles está Refinorte, un complejo agroindustrial para refinar aceites comestibles que se planea construir en El Zulia y que, según lo anunciado, generaría unos 2.500 empleos. Blu Radio conoció además que existirían denuncias de personas que invirtieron en el proyecto y que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.

También preside la Corporación de Empresarios e Industriales de Norte de Santander (Corpoindustrial). Desde allí ha participado en debates sobre desarrollo empresarial, seguridad, formalización y economía de frontera. En Cúcuta se le conoce además por Arduvi, un restaurante y café que abrió en 2022 como proyecto de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual, física y con síndrome de Down. De esa iniciativa nació la Fundación Arduvi.

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Fuentes consultadas por Blu Radio señalan que parte de su fortuna estaría presuntamente ligada a nexos con sectores del chavismo. Esas mismas fuentes lo relacionan, de manera presunta, con grupos guerrilleros.

Cabe recordar que el nombre del empresario ya había aparecido en la campaña electoral, en un video que se hizo viral en redes sociales. En la grabación aparecían el veedor ciudadano José Botello y alias Richard, señalado de ser financiador de las disidencias de las Farc que delinquen en el Catatumbo. En la conversación se mencionaba que se habrían enviado 200 millones de pesos para la campaña de Botello al Senado, y que ese dinero se entregaría a través de Duque. Botello ha rechazado esas afirmaciones y ha dicho que el video es un montaje. Hasta el momento, las autoridades no han indicado si ese episodio tiene relación con su captura.

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Reacciones en la región

En un comunicado, Corpoindustrial confirmó que su presidente enfrenta una situación legal, pero sostuvo que se trata “de un malentendido que esperamos pueda esclarecerse prontamente, confiando en que las circunstancias serán debidamente aclaradas y se conocerá la realidad de los hechos”.

Por su parte, la Comercializadora Internacional Empaquetadora del Norte S.A.S. BIC, empresa fundada por Duque, también emitió un comunicado. En él destacó “la calidad humana, los principios y la trayectoria intachable” del empresario, aseguró que las circunstancias se aclararán conforme a los procedimientos correspondientes y reiteró su respeto por las autoridades y el debido proceso. “No condenemos a nadie antes de conocer la verdad”, concluye el documento.

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado oficialmente sobre los cargos que se le imputarían ni los hechos relacionados a la captura.

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