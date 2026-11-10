Un procedimiento de tránsito en Girón, Santander, terminó en polémica luego de que un empresario señalara que su automóvil, pese a estar inmovilizado, fue conducido por un agente de tránsito en lugar de ser trasladado en una grúa hasta los patios oficiales.

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El protagonista de la denuncia es Álvaro Jany Barbosa, quien publicó un video en sus redes sociales para mostrar lo que encontró frente a las instalaciones de la Dirección de Tránsito del municipio. El empresario cuestionó que su vehículo siguiera circulando y que no hubiera ingresado al parqueadero autorizado.

“Acá vemos el vehículo que se lo trajeron andando, no está ingresado a los patios, está simplemente parqueado afuera de la dirección de tránsito, no sé cómo habrá sido el procedimiento”, sostuvo Barbosa en la grabación.

Las imágenes muestran a un agente sentado en el puesto del conductor mientras el automóvil permanece estacionado frente a la sede de la entidad. La situación llamó la atención del empresario, quien también aseguró que el funcionario había pasado anteriormente junto a él mientras conducía el carro.

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“Ahí vemos que está el agente de tránsito dentro del vehículo, no sé, esperando. Vamos a ver si también vuelve y me saluda. Vamos a saludarlo así como él nos saludó y pasó pitándonos con el vehículo… Aquí vemos el procedimiento un poquito pues fuera de lo ordinario, creo yo”, manifestó.

El empresario Álvaro Jany Barbosa denunció presuntas irregularidades en la inmovilización de su vehículo en Girón, Santander, al grabar a un agente conduciéndolo. La Dirección de Tránsito Municipal no ha entregado un reporte oficial del caso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/Ue13VkyTTj — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Empresario pidió explicaciones por el procedimiento

Según las reglas de inmovilización, los vehículos deben ser sellados y trasladados en una grúa autorizada hasta los patios correspondientes, mientras se adelantan los trámites administrativos.

La denuncia despertó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales sobre la custodia de los automóviles inmovilizados y la actuación de los agentes encargados de estos procedimientos.

“No sé quién habrá autorizado este procedimiento del vehículo”, agregó Barbosa.

Hasta el momento, la Dirección de Tránsito de Girón no había entregado una explicación oficial sobre lo sucedido ni sobre las razones por las que el automóvil fue conducido por un funcionario.

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