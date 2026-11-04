Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Victoria Castillo González decidió declinar la posibilidad de convertirse en la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, después de haber sido elegida de manera unánime por la Junta Directiva el 27 de octubre. Esta determinación, oficialmente confirmada a través de un comunicado emitido por la Cámara, responde a su interés por priorizar la estabilidad institucional y la unidad empresarial en el departamento del Tolima, según se conoció en la comunicación entregada a la opinión pública.

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En la historia de más de un siglo de la entidad, Castillo habría sido la primera mujer en asumir la Presidencia Ejecutiva en propiedad. Sin embargo, optó por dar un paso al costado, evitando así mayor desgaste y posibles divisiones entre los empresarios de la región. La Cámara de Comercio de Ibagué expuso que recibió formalmente la carta en la que Castillo presentó su desistimiento, en la que también manifestó gratitud por el proceso adelantado y el respaldo recibido de parte de la Junta Directiva.

Frente a esta coyuntura, la representación legal y administrativa de la Cámara de Comercio de Ibagué quedará en manos del director administrativo y financiero, quien seguirá actuando en calidad de encargado hasta tanto se adopte una decisión definitiva sobre la nueva dirección ejecutiva de la institución. La entidad, por tanto, deberá continuar con el proceso para escoger a la persona que asumirá de manera formal la Presidencia Ejecutiva, rol clave en el desarrollo económico y empresarial del Tolima.

Victoria Castillo, en palabras textuales recogidas en el comunicado, recordó que fue convocada por la Junta Directiva considerando su trayectoria y los resultados obtenidos en el concurso de méritos realizado en 2024 por el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Señaló que “no llegó a buscar un cargo ni a dividir a los empresarios”, sino a aportar experiencia y servicio desde cualquier escenario. Añadió, además, que deja pasar la oportunidad sin resentimientos y que ninguna ambición personal puede estar por encima de la unidad que requiere el Tolima en este momento.

De este modo, la Cámara de Comercio de Ibagué mantendrá una dirección encargada hasta elegir y posesionar a la persona que asumirá de forma definitiva el liderazgo de la institución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo González renunció a la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué para priorizar la estabilidad institucional y la unidad empresarial del departamento, según informó en un comunicado oficial. Explicó que su decisión obedeció al interés de evitar cualquier división entre los empresarios y expresó que su objetivo siempre ha sido servir a Ibagué y al Tolima, más allá de aspiraciones personales.

¿Cuándo fue seleccionada Victoria Castillo para la presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué?

Victoria Castillo fue seleccionada por unanimidad por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué el 27 de octubre. Sin embargo, pese a esta decisión, posteriormente decidió desistir de asumir el cargo, como fue confirmado en un comunicado formal de la entidad.

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