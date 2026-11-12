La tragedia que sacudió a Brooklyn, en Nueva York, también golpeó a Colombia. El Consulado colombiano en esa ciudad confirmó que tres connacionales perdieron la vida tras el desplome parcial de un edificio en el sector de Flatbush. Entre las víctimas hay dos menores de edad y un adulto, mientras otra colombiana permanece bajo atención médica en un centro hospitalario,

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La noticia amplía el impacto de la emergencia ocurrida durante la tarde del miércoles 11 de noviembre, cuando una edificación de tres pisos colapsó sobre un terreno contiguo en el que se adelantaban trabajos de construcción. El derrumbe provocó un amplio operativo de rescate y dejó numerosas personas afectadas.

La confirmación de las víctimas colombianas aumenta la preocupación entre las familias de connacionales que viven en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde hay una importante comunidad migrante. Por ahora, el reporte consular no incluye las identidades de los tres fallecidos ni detalles sobre las circunstancias en las que quedaron atrapados.

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#Política | El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó la muerte de tres colombianos, tras el desplome de un edificio en Brooklyn: dos menores de edad y un adulto, perdieron la vida en el hecho. Otra colombiana se encuentra siendo atendida en un centro médico de Nueva York. vía @lausaavedram

https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2026

El accidente ocurrió cerca de las 4:00 de la tarde en Flatbush Avenue, una zona residencial de Brooklyn. El inmueble tenía tres plantas y parte de su estructura terminó cayendo sobre una construcción vecina. Los organismos de emergencia acudieron al sitio para buscar sobrevivientes y atender a los heridos.

La magnitud del desastre obligó a desplegar cerca de 250 integrantes de los equipos de bomberos y servicios médicos. Los rescatistas utilizaron herramientas especializadas para retirar los restos de la edificación y localizar a las personas que quedaron atrapadas. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó posteriormente que entre las víctimas mortales había ciudadanos de Colombia y de otros países, como México, Ecuador y Trinidad y Tobago.

El balance general de la tragedia ascendió a ocho personas fallecidas y al menos 17 heridas, según los reportes conocidos este jueves. Las autoridades también comenzaron a investigar si los trabajos de excavación que se adelantaban en el lote vecino pudieron afectar la estabilidad de la estructura y provocar el desplome.

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