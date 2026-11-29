Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La cocina colombiana se distingue por sus sabores frescos y combinaciones audaces, y la ensalada de espinaca con fresas y uchuvas ilustra perfectamente esta tradición. Según lo publicado por El Espectador, esta receta es una alternativa saludable y fácil de preparar, ideal para quienes buscan incluir opciones nutritivas en sus comidas diarias sin sacrificar el gusto. La preparación requiere apenas 5 minutos y el mismo tiempo de cocción, lo que la convierte en una elección práctica para dos personas.

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Los ingredientes seleccionados realzan tanto el valor nutricional como el atractivo visual del plato. La base está compuesta por dos tazas de espinaca fresca cortada en julianas, a la que se suman cinco o seis fresas en láminas y un cuarto de taza de uchuvas partidas por la mitad. La cebolla morada, cortada en plumas, aporta un toque crocante y sutilmente picante. Finalmente, cuarenta gramos de queso feta desmenuzado terminan de balancear los sabores, resaltando la acidez de la fruta y el vegetal, tal como sugiere El Espectador.

Un elemento que marca la diferencia en esta receta es el aderezo, preparado a partir de ingredientes sencillos pero llenos de sabor. Para esto, se mezcla una cucharada de miel, una de mostaza y una de vinagre de manzana. Se diluye la mezcla con agua al gusto, hasta obtener una textura ligera y homogénea. Para aquellos que deseen un perfil de sabor más complejo, se puede ajustar con sal y pimienta, aunque esto es opcional de acuerdo con El Espectador.

El proceso de preparación es directo: el aderezo se prepara integrando los ingredientes líquidos, mientras que la ensalada se monta combinando la espinaca, las fresas, las uchuvas y la cebolla morada. El queso feta se agrega al final, proporcionando su sabor intenso, que según quien comparte la receta, crea un delicioso contraste con el dulzor de las frutas. El aderezo se añade justo antes de servir y se mezcla suavemente, asegurando que cada bocado tenga la proporción adecuada de sabores y texturas.

¿Cuáles son los ingredientes principales de la ensalada colombiana de espinaca con fresas y uchuvas?

Los ingredientes principales de esta ensalada, de acuerdo con El Espectador, incluyen espinaca fresca, fresas, uchuvas, cebolla morada y queso feta. Cada uno aporta beneficios nutricionales y un perfil de sabor distintivo que armoniza perfectamente en el plato.

¿Cómo se debe preparar el aderezo saludable para ensalada de espinaca y frutas?

El aderezo saludable recomendado por El Espectador se elabora mezclando miel, mostaza y vinagre de manzana en partes iguales. Después, se incorpora agua poco a poco para ajustar la textura y, opcionalmente, se puede añadir sal y pimienta para realzar los sabores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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