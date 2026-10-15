Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como destino estratégico para grandes eventos internacionales. La capital colombiana tendrá presencia destacada en la feria IMEX America 2026, una de las plataformas más importantes para la industria global de reuniones y eventos, que se realizará del 13 al 15 de octubre de 2026 en Las Vegas, Estados Unidos. Bajo el liderazgo de Invest in Bogotá, la ciudad participará desde el pabellón colombiano, específicamente en el estand D2516 de ProColombia, con el objetivo de generar vínculos con compradores, organizaciones y empresas del sector. Según información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la meta central es atraer nuevos congresos, convenciones y encuentros internacionales para robustecer la agenda de la ciudad.

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En este contexto, la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) posiciona a Bogotá como la ciudad número uno de Colombia y la cuarta de Latinoamérica en su ranking, un reconocimiento basado en el desempeño de los destinos en la realización de reuniones internacionales de distintas asociaciones. Así lo destacó Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, quien afirmó: “Estar en IMEX America, de la mano de ProColombia, es una apuesta por posicionar a Bogotá y al país frente a quienes toman las decisiones sobre los grandes encuentros internacionales. Cada congreso o evento que llega a la ciudad activa oportunidades para múltiples sectores, facilita el intercambio de conocimiento y fortalece nuestra proyección internacional. Queremos que cada vez más organizadores encuentren en Bogotá el destino ideal para sus eventos”.

El evento IMEX America congrega a actores clave de la industria MICE —acrónimo en inglés para reuniones, incentivos, congresos y exposiciones— y en su edición anterior convocó a 17.633 participantes, 6.145 compradores y 3.700 compañías, con un registro de 92.000 reuniones de negocios, de acuerdo con cifras difundidas por Invest in Bogotá. En ese escenario, Bogotá resalta atributos como su conectividad aérea, gracias al aeropuerto internacional El Dorado, que ofrece más de 51 conexiones internacionales directas y moviliza a más de 45 millones de pasajeros al año, así como su infraestructura hotelera y empresarial. La capital dispone de más de 220 espacios para la realización de congresos, convenciones y reuniones, lo que la posiciona como un destino competitivo para encuentros de diferentes tamaños y sectores.

De acuerdo con el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, la estrategia busca fortalecer lazos con actores internacionales y abrir oportunidades para que la ciudad reciba cada vez más encuentros de negocios de impacto global.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Bogotá es considerada un destino atractivo para congresos y eventos internacionales?

Bogotá destaca en el sector de eventos internacionales por su conectividad aérea, su infraestructura para congresos y reuniones, su variada oferta hotelera y un sólido ecosistema empresarial. De acuerdo con Invest in Bogotá y datos de la ICCA, estos factores le han permitido ocupar el primer lugar en Colombia y el cuarto en Latinoamérica en la organización de reuniones internacionales, posicionándola como un referente en la industria MICE.

¿Qué significa la industria MICE y qué importancia tiene en el contexto de IMEX America?

La industria MICE se refiere a las reuniones, viajes de incentivo, congresos y exposiciones, actividades fundamentales para el desarrollo de la economía y el intercambio profesional. En IMEX America, este sector reúne a organizadores, proveedores, destinos y compradores clave, facilitando la creación de alianzas y la captación de eventos internacionales, lo que es esencial para el posicionamiento de destinos como Bogotá en el mapa global.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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