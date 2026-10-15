Por: Portal Bogotá

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La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), bajo la batuta de Daniel Abad Casanova y con la participación del destacado intérprete de armónica Antonio Serrano, pondrá en escena un espectáculo musical titulado 'Manuel de Falla y sus horizontes' en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Según información publicada por la Alcaldía de Bogotá en su portal oficial, el concierto será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m., con entradas disponibles a través de TuBoleta y en la taquilla del teatro. Se trata de una única presentación que promete un recorrido por piezas fundamentales de la música española y europea, todo dentro del programa cultural 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

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De acuerdo con los organizadores, el repertorio comenzará con 'Asturias' (Leyenda) de Isaac Albéniz y continuará con composiciones de Jesús Guridi ('Amorosa'), Joaquín Turina ('Orgía', de Danzas fantásticas), Enrique Granados ('Goyescas', Intermezzo) y Nikolái Rimski-Kórsakov ('Capricho español'). El cierre será una versión muy especial de las suites 1 y 2 de 'El sombrero de tres picos', obra de Manuel de Falla, arreglada para armónica y orquesta, a cargo de Antonio Serrano.

El evento cuenta con Daniel Abad Casanova como director invitado. Según el archivo del artista citado en la fuente, Abad Casanova es considerado uno de los directores de orquesta más relevantes y versátiles de su generación. Ha estado al frente de orquestas de alto reconocimiento como la Orquesta y Coro de RTVE, la Orquesta de Valencia y la Orquesta Sinfónica de Castellón, entre otras. Su formación incluyó estudios de piano y dirección en instituciones como el Conservatorio Óscar Esplá de Alicante y el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Posteriormente, amplió sus estudios de dirección en la Hochschule Franz Liszt de Weimar y en el Royal College of Music de Londres. Además, Abad Casanova tiene un interés especial por la divulgación de la música, reflejado en la coautoría de los libros ‘Vivir con música’ y ‘El viaje del equilibrista’.

Antonio Serrano, por su parte, es considerado uno de los grandes de la armónica y ha sido reconocido con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2025 y un Latin Grammy por el álbum 'Entre 20 aguas: a la música de Paco de Lucía'. Su mayor logro fue incorporar la armónica al flamenco y colaborar con Paco de Lucía entre 2004 y 2014. La adaptación para armónica y orquesta de 'El sombrero de tres picos', estrenada por Serrano en noviembre de 2020, es una de las obras destacadas de la programación.

La cita para este espectáculo es en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en la localidad de Suba, calle 170 #67-51, y constituye una oportunidad única para disfrutar de un acercamiento a la música clásica y contemporánea española.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con Antonio Serrano?

El concierto único titulado 'Manuel de Falla y sus horizontes', interpretado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá junto a Antonio Serrano, tendrá lugar el domingo 18 de octubre de 2026 a las 5:00 p. m. en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ubicado en la localidad de Suba (calle 170 #67-51), con entradas disponibles en TuBoleta y taquillas del teatro.

¿Quiénes son Daniel Abad Casanova y Antonio Serrano, destacados en el concierto de la OFB?

Daniel Abad Casanova es un director de orquesta español con amplia trayectoria al frente de orquestas sinfónicas reconocidas y formación en prestigiosas instituciones musicales, mientras Antonio Serrano, también español, es considerado uno de los mayores intérpretes de armónica, premiado por su innovación al incorporar este instrumento al flamenco y por su colaboración con Paco de Lucía. Ambos son figuras centrales del próximo concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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