Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su proceso de reverdecer los espacios urbanos a través de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, un proyecto que incluye la participación del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB). De acuerdo con información compartida por el JBB, el equipo especializado llegó hasta la localidad de Suba para sembrar 115 nuevos individuos vegetales, distribuidos en parques como Las Margaritas, Tibabuyes Universal, Sabana de Tibabuyes 1 y 2, y el Lineal Ambiental La Conejera.

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En estas jornadas de renaturalización participaron más de 50 personas, quienes demostraron un compromiso activo no solamente durante la siembra, sino también al asumir la responsabilidad de cuidar y regar los ejemplares plantados. Adicionalmente, los participantes acordaron buscar recursos necesarios para instalar cerramientos y así proteger estos nuevos espacios vegetales.

Natalia Clavijo, ingeniera forestal del JBB y encargada del mantenimiento del arbolado joven en Suba, identificó que los parques seleccionados ofrecían un alto potencial de plantación. Según lo informado por Clavijo, se eligieron especies vegetales variadas, como arrayán, árbol del té, caucho tequendama, chicalá rosado, fucsia, varias especies de gaque, guamo perfumado, guayabo del Perú, magnolio, niguito, sietecueros, palma de cera, pichuelo, pino chaquiro, romerón, polígala, posoqueria, rafiolepis, rama negra y tominejero.

Clavijo destacó especialmente el pino chaquiro (Prumnopitys montana), una especie clave en términos de diversidad ecológica y que cuenta con la categoría de vulnerabilidad. También resaltó la importancia de otras especies nativas seleccionadas, como palma de cera, pino romerón, chicalá, pichuelo, gaques y el caucho tequendama.

Desde el área social del JBB, Daniel Escobar, antropólogo y miembro de la Subdirección Técnica Operativa, apoyó el proceso socializando el proyecto de renaturalización con residentes y líderes sociales de la zona. Escobar indicó que contactó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y administradores de conjuntos residenciales para promover la participación ciudadana en las jornadas de plantación, que fueron programadas para los primeros días de octubre, según lo informado por la ingeniera Clavijo.

La comunidad tuvo un rol protagónico, ya que entre residentes y representantes de las JAC apadrinaron los nuevos ejemplares vegetales, demostrando el impacto colectivo de este tipo de iniciativas ambientales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué especies nativas plantó el Jardín Botánico de Bogotá en parques de la localidad de Suba?

El Jardín Botánico de Bogotá seleccionó diversas especies nativas para las plantaciones, entre las que se destacan el pino chaquiro, la palma de cera, el pino romerón, chicalá rosado, pichuelo, varias especies de gaque y el caucho tequendama, de acuerdo con la ingeniera forestal Natalia Clavijo. Estas especies fueron elegidas por su potencial ecológico y la importancia de su conservación.

¿Cómo participa la comunidad de Suba en la renaturalización de parques?

La comunidad de Suba juega un papel fundamental en la renaturalización de parques, pues sus residentes y líderes, incluidos miembros de las Juntas de Acción Comunal, colaboran en la plantación y el cuidado de los árboles, asumiendo la responsabilidad de su mantenimiento y apoyando en la protección física de los espacios, según lo explicó el antropólogo Daniel Escobar del Jardín Botánico de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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