Por: Portal Bogotá

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Bogotá fortalece su compromiso con la cultura ciudadana y la gestión responsable de residuos a través de acciones puntuales lideradas por la Alcaldía Mayor de Bogotá junto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Una de las iniciativas clave es el Laboratorio de Transformación Cultural de Barrios Vivos, que se desarrolla en la Carrera Décima, entre calles 6 y 13, en la localidad de Santa Fe. Este laboratorio tiene como objetivo principal transformar comportamientos relacionados con la disposición de residuos, utilizando la cocreación, la participación de la ciudadanía, la mediación artística y la coordinación entre diversas instituciones, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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El proceso involucra esfuerzos conjuntos con comerciantes, colectivos de recicladores de oficio y la Junta de Acción Comunal de San Victorino, quienes, con el apoyo de la Secretaría de Integración Social, han participado en jornadas pedagógicas. Además, la Plaza de La Mariposa fue intervenida mediante la estrategia Territorios Mágicos, impulsada por la Secretaría de Hábitat, mientras que UAESP y Promoambiental colaboraron en la recuperación y reorganización del espacio público, mejorando la limpieza y las dinámicas de disposición de residuos. El Instituto de Desarrollo Urbano se unió al reverdecer el sector con la elaboración de una matera con plantas coloridas, aportando así frescura y tranquilidad al entorno.

La iniciativa ‘La décima de las oportunidades’, en palabras de Santiago Trujillo, secretario de Cultura, Recreación y Deporte, busca involucrar a comerciantes, recicladores y vecinos en un concurso que premiará los buenos hábitos en la gestión de residuos. Miles de personas habitan y transitan este territorio, por lo que la limpieza de la Décima se convierte en una prioridad. Los participantes podrán ganar un premio sorpresa si mantienen el entorno más limpio, medida que espera promover el reciclaje y la adecuada entrega de materiales a los recicladores. Además, el concurso está acompañado de actuaciones pedagógicas sobre reciclaje y su importancia para la ciudad.

La Carrera Décima, construida entre 1940 y 1950, es uno de los principales corredores urbanos, abarcando 16 manzanas con 1.330 predios y recibiendo hasta 200.000 personas diariamente. Según el Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, existen cerca de 2.800 vendedores permanentes en la zona. Entre 2025 y 2026, se recuperaron 46 fachadas mediante la estrategia El Centro Vive y se llevaron a cabo jornadas participativas con más de 200 personas para fomentar el cambio cultural. Promoambiental garantiza la recolección de residuos los siete días de la semana, con tres frecuencias diarias, lo que supera la atención prestada en otros sectores de la ciudad.

La experiencia en la Carrera Décima forma parte de una apuesta más amplia de Bogotá por consolidar una cultura ciudadana sólida en torno a la gestión de residuos, sumándose a estrategias como La Basura a Tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la estrategia Barrios Vivos en la gestión de residuos de la Carrera Décima en Bogotá?

La estrategia Barrios Vivos ha impulsado cambios significativos en la Carrera Décima al articular a diversos actores comunitarios y entidades de la administración distrital para mejorar la gestión de residuos. Se han implementado jornadas pedagógicas, recuperado espacios públicos y promovido incentivos para quienes mantienen limpio su entorno. Todo esto apunta a transformar la cultura ciudadana y garantizar un corredor más ordenado y sostenible.

¿Cómo funciona el concurso ‘La décima de las oportunidades’ y qué busca promover entre los comerciantes de Bogotá?

El concurso ‘La décima de las oportunidades’ incentiva a comerciantes y habitantes para que mantengan limpio el sector participando con la entrega constante, bien separada, limpia y seca de materiales reciclables. A través de rutas de reciclaje y jornadas pedagógicas, el concurso premia a quienes destaquen en estas tareas, buscando fortalecer el trabajo de los recicladores y mejorar el entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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