Por: Caracol TV

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La Secretaría de Educación del Distrito anunció que las clases en los colegios públicos de Bogotá se mantendrán con normalidad este miércoles 14 de octubre de 2026. Esta determinación se produce frente a la convocatoria de un paro nacional promovido por movimientos, agremiaciones y sindicatos de docentes, quienes manifestaron su intención de participar activamente en las jornadas de protesta. Según información publicada por Noticias Caracol, la entidad confirmó que están coordinando acciones con rectores, directivos docentes, personal administrativo y profesores para asegurar que el servicio educativo continúe sin mayores alteraciones, a pesar del contexto de movilizaciones previsto para la semana.

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En este sentido, la Secretaría de Educación reiteró su respeto por el derecho a la protesta, un pilar fundamental en una sociedad democrática; sin embargo, hizo énfasis en la relevancia de garantizar el derecho fundamental a la educación de niños, niñas y jóvenes, considerando que la asistencia a clases es prioritaria para este sector de la población. De acuerdo con la entidad, la jornada escolar de este miércoles transcurrirá normalmente en las instituciones públicas, aunque dejó claro que la organización y manejo de actividades dependerá de la dirección de cada colegio. Por ello, rectores y rectoras deben adaptar las dinámicas según las condiciones de sus instituciones, con el objetivo de evitar afectaciones en la rutina académica.

La Secretaría explicó que esta estrategia busca mantener la continuidad de la educación y brindar a las familias información precisa y oportuna sobre cualquier cambio en la jornada escolar. Por ello, se recomienda a madres, padres y acudientes permanecer atentos a los comunicados oficiales de los colegios en los que estudian sus hijos, especialmente ante posibles ajustes en las actividades diarias.

Pese a la anunciada participación de distintos colectivos docentes en el paro nacional, la Secretaría de Educación enfatizó que se han tomado medidas para minimizar cualquier impacto sobre el normal desarrollo académico. En su pronunciamiento del martes 13 de octubre, la entidad hizo un llamado enfático a priorizar el derecho a la educación y el cumplimiento del calendario escolar. Así mismo, instó a los maestros que decidan manifestarse, a hacerlo durante su jornada contraria para evitar que la protesta interfiera con las clases. El enfoque principal sigue siendo que los estudiantes de Bogotá puedan asistir a sus clases y continuar con sus procesos de formación tal como está previsto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Habrá clases en los colegios públicos de Bogotá el 14 de octubre de 2026 por el paro de maestros?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, sí se mantendrán las clases con normalidad en los colegios públicos de Bogotá este miércoles 14 de octubre de 2026, a pesar de la convocatoria al paro nacional. Sin embargo, la organización de las jornadas dependerá de cada institución educativa, por lo que se sugiere a las familias estar pendientes de las comunicaciones oficiales propias de cada colegio.

¿Qué deben hacer padres y estudiantes ante el paro nacional si hay clases en Bogotá?

El llamado principal es que madres, padres y acudientes se mantengan atentos a los comunicados de los colegios públicos en los que estudian sus hijos. Cada rector o rectora podrá adaptar la jornada escolar según las condiciones de su institución, por lo que la información oficial será fundamental para evitar confusiones o ausencias no justificadas durante el desarrollo de las actividades académicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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