Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte anunció la Exposición Filatélica y Numismática Nacional 2026, evento organizado por el Club Filatélico de Bogotá junto con el Club El Cubo Colsubsidio. Según información publicada por Bogotá.gov.co y la Secretaría de Cultura, este importante encuentro para los amantes del coleccionismo y la historia tendrá lugar del 16 al 23 de octubre de 2026 en el Club El Cubo Colsubsidio, ubicado en la avenida Carrera 30 # 52 - 77. La entrada será libre para todos los asistentes.

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La exposición busca que el público se acerque al fascinante mundo del coleccionismo, donde la conservación y la investigación desempeñan un papel fundamental. No se trata simplemente de reunir objetos como estampillas, monedas o billetes, sino de entender estos elementos como testimonios materiales que permiten reconstruir y comprender distintas épocas, personajes, hechos y expresiones culturales de Colombia y el mundo. Así lo resalta la información oficial, que destaca cómo cada pieza exhibida puede representar mucho más que un simple objeto antiguo: es memoria preservada en un formato tangible.

Durante el evento, quienes asistan podrán recorrer destacadas colecciones que han sido elaboradas a lo largo de los años y que abordan desde temáticas históricas, deportivas o artísticas, hasta temas relacionados con la biodiversidad, la ciencia o grandes momentos nacionales e internacionales. La muestra permitirá que visitantes de todas las edades experimenten diferentes perspectivas de la historia, entendida no solo desde los grandes relatos, sino también a partir de objetos de uso cotidiano, circulados en distintos contextos y geografías.

Los horarios para ingresar a la exposición serán de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, y los sábados y domingos, desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. De acuerdo con la Secretaría de Cultura y las entidades organizadoras, la propuesta es mostrar cómo el coleccionismo es una manera de conservar el pasado y de valorarlo como parte del patrimonio cultural.

Finalmente, las fuentes consultadas aclaran que esta actividad, a pesar de su relevancia cultural, no está incluida en la Agenda Cultural del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la Exposición Filatélica y Numismática Nacional 2026 en Bogotá?

La Exposición Filatélica y Numismática Nacional 2026 se llevará a cabo en el Club El Cubo Colsubsidio, ubicado en la avenida Carrera 30 # 52 - 77 en Bogotá, entre el 16 y el 23 de octubre de 2026. El evento, según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá entrada libre y ofrecerá horarios extendidos durante toda la semana para facilitar la asistencia del público.

¿Qué significa filatelia y numismática en exposiciones culturales?

De acuerdo con lo explicado por las fuentes oficiales, la filatelia es la actividad de coleccionar y estudiar sellos postales y estampillas, mientras que la numismática se refiere al coleccionismo y el análisis de monedas y billetes. Ambas permiten a investigadores y aficionados conservar y comprender fragmentos importantes de la historia y la cultura, convirtiendo cada pieza en parte de la memoria colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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