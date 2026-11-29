El piloto colombiano David Alonso vivió un cierre accidentado en su temporada de Moto2. Durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el corredor sufrió una fuerte caída en la primera vuelta, tuvo que abandonar la competencia y fue retirado del circuito en camilla. Sin embargo, su equipo, Aspar Team, confirmó minutos después que se encontraba fuera de peligro.

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El incidente ocurrió en la curva dos del Circuito Ricardo Tormo, poco después de la salida. La largada estuvo marcada por varios despistes, luego de un contacto entre Alonso López y Daniel Holgado en la parte delantera del pelotón. En medio del caos, el japonés Tayo Furusato embistió a David Alonso, quien salió despedido de su moto y terminó golpeándose contra el asfalto.

(Vea también: David Alonso rompió en llanto por error que le costó podio en Moto2: “Tengo que aprender”)

Los servicios médicos atendieron de inmediato al piloto colombo-español y lo trasladaron en camilla para realizarle las revisiones correspondientes. La escena generó preocupación entre los aficionados, pero el parte entregado por su escudería llevó tranquilidad al confirmar que no presentaba complicaciones mayores. La prioridad ahora es conocer el resultado de los chequeos médicos y su evolución tras el impacto.

La caída también le impidió cerrar el calendario con puntos y disputar sus opciones de mejorar su posición en la clasificación general. Alonso terminó la temporada en el quinto lugar del campeonato de Moto2, con 217 unidades. La última carrera tuvo como ganador al australiano Senna Agius, mientras que el español Manuel González se quedó con el título mundial de la categoría intermedia.

Pese al accidentado final, el colombiano tiene en el horizonte un paso importante en su carrera: su llegada a MotoGP en 2027. Si recibe el alta médica definitiva, este martes se subirá por primera vez a una moto de 850 centímetros cúbicos durante los entrenamientos oficiales de pretemporada. Será el primer acercamiento a la categoría reina del motociclismo, en la que debutará el próximo año.

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