Por: Noticiero 90 minutos

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El Valle del Cauca enfrenta una situación desafiante en la antesala de los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, aspirando al anhelado tricampeonato. La emergencia desatada por el terremoto ocurrido el 10 de agosto ocasionó graves daños en escenarios deportivos cruciales para la preparación de los atletas, según informó el portal 90minutos.co. Esta situación obligó a diversas ligas departamentales a modificar sus rutinas e incluso desplazarse para procurar la continuidad de los entrenamientos.

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Uno de los casos más representativos es el del Coliseo del Pueblo, epicentro del deporte en Cali, que resultó seriamente afectado, lo que forzó a ocho ligas —entre ellas la de taekwondo— a buscar espacios alternativos, teniendo que adaptarse a zonas más pequeñas y menos adecuadas. Jorge Luis Avendaño, de la Liga Vallecaucana de Taekwondo, relató que, pese a estas complicaciones, no han detenido su preparación y resaltó el respaldo recibido de Indervalle, el Instituto del Deporte del Valle, entidad que ha continuado con los apoyos para participación en eventos nacionales.

La adaptación no ha sido exclusiva de las artes marciales. Tal como lo expuso Paola Loboa, atleta de la Liga Vallecaucana, las afectaciones también llegaron al atletismo, disciplina cuyos deportistas trasladaron sus entrenamientos a parques, donde debieron improvisar condiciones para mantener la práctica y el nivel competitivo.

Las dificultades también tocaron el ámbito personal de decenas de atletas. Según declaraciones de la gobernadora Dilian Francisca Toro, en total 132 deportistas reportaron daños en sus viviendas y 14 familias deportivas perdieron completamente sus hogares. Ante esta emergencia social, la gobernación anunció apoyo para reparar o reponer las viviendas afectadas, buscando asegurar el bienestar integral de sus representantes deportivos.

En respuesta a este panorama, Indervalle y la administración departamental gestionan recursos estimados en $35.000 millones, provenientes de vigencias futuras, fondos propios y un préstamo, para garantizar la preparación de 1.400 atletas convencionales y 700 paratletas. Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle, advirtió que lograr el tricampeonato será una labor difícil, pero posible si se mantiene una estrategia coordinada.

Finalmente, el programa Valle Oro Puro avanza en el proceso de convertirse en política pública. Esta iniciativa pretende dar estabilidad a deportistas, entrenadores y equipos técnicos, así como proteger el presupuesto del alto rendimiento. Vale destacar que en los Juegos Nacionales de 2023, el Valle logró 210 medallas de oro —según datos de 90minutos.co— y para la próxima edición el incentivo por cada presea dorada es de $25 millones. Los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027 tendrán como sedes Sucre y Córdoba, con el reto para el Valle de sumar su tercer título consecutivo y continuar como referente deportivo nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles escenarios deportivos resultaron afectados en el Valle del Cauca tras el terremoto?

De acuerdo con lo informado por 90minutos.co, el Coliseo del Pueblo fue uno de los principales escenarios afectados por el terremoto. Este daño obligó a trasladar los entrenamientos de varias ligas, como la de taekwondo, a espacios más pequeños y menos adecuados para la práctica deportiva, situación que se repite en otras disciplinas que tuvieron que buscar alternativas para no frenar su preparación.

¿Qué es el programa Valle Oro Puro y cuál es su importancia para los deportistas?

El programa Valle Oro Puro, según 90minutos.co, es una iniciativa desarrollada para fortalecer el alto rendimiento deportivo en el departamento, proporcionando estabilidad administrativa y protección de recursos a entrenadores, deportistas y equipos biomédicos. Actualmente, se adelanta el trámite para convertirlo en política pública, lo que garantizaría su permanencia y alcance a largo plazo para beneficio del deporte regional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.