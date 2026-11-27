Una inesperada sacudida golpea al ciclismo colombiano este viernes 27 de noviembre tras conocerse la suspensión provisional impuesta contra el pedalista Harold Tejada por presuntas anomalías antidopaje.

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La medida cautelar proviene de la International Testing Agency (ITA), organismo que actúa en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI) dentro de un expediente abierto sobre su pasaporte biológico.

Mediante un comunicado oficial, el deportista huilense detalló que recibió la notificación formal el pasado 26 de noviembre, subrayando el carácter estrictamente temporal de esta determinación administrativa.

Asimismo, el corredor enfatizó que la suspensión preventiva no representa todavía una condena ni un fallo definitivo mientras los expertos analizan los datos científicos recopilados.

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Hasta ahora, las autoridades deportivas tampoco han reportado un hallazgo positivo en exámenes antidopaje convencionales ni la presencia de sustancias prohibidas dentro del organismo del ciclista nacional.

En realidad, la indagación evalúa variaciones específicas registradas en su pasaporte biológico, instrumento técnico diseñado para monitorear indicadores fisiológicos a lo largo del tiempo y detectar posibles alteraciones.

“Desde el primer día he actuado con diligencia y responsabilidad, aportando oportunamente toda la información que me ha sido solicitada. Lo seguiré haciendo durante todo el proceso”, sostuvo Tejada al confirmar que abogados y médicos asumirán su defensa técnica.

Cabe recordar que este mecanismo evalúa muestras tomadas periódicamente para establecer el perfil individual de cada atleta.

Impacto contractual y futuro deportivo

El episodio disciplinario alteró de inmediato el calendario profesional del pedalista, provocando que la escuadra británica Netcompany INEOS anunciara la terminación de mutuo acuerdo de su vínculo contractual.

Dicho convenio había sido pactado semanas atrás para la temporada 2027, contemplando el ingreso del colombiano a partir del próximo primero de enero tras completar siete campañas con el XDS Astana.

En consecuencia, el corredor huilense cancela su llegada al conjunto británico y queda a la espera del dictamen definitivo que emitan los tribunales antidopaje internacionales.

Finalmente, el deportista solicitó respetar la reserva legal del expediente y advirtió que evitará pronunciamientos públicos adicionales mientras las instancias competentes mantengan abierta la investigación correspondiente.

De este modo, el ciclismo nacional espera el desenlace jurídico que redefinirá la carrera del corredor.

¿Quién es Harold Tejada?

Harold Alfonso Tejada Canacue es un ciclista profesional colombiano nacido el 27 de abril de 1997 en Pitalito, municipio ubicado en el departamento del Huila.

Especializado en terrenos montañosos y carreras por etapas, este corredor consolidó su trayectoria internacional dentro de la máxima categoría del ciclismo mundial con la escuadra kazaja XDS Astana Team.

Su formación deportiva comenzó en las carreteras huilenses y continuó desde los dieciséis años en equipos colombianos de Antioquia como Orgullo Paisa, EPM y posteriormente el Team Medellín.

En 2015 demostró su versatilidad en ciclismo de pista al ganar medalla de oro en persecución por equipos y plata en ómnium durante el Campeonato Panamericano Júnior.

El gran salto hacia la élite ocurrió en 2019, cuando conquistó simultáneamente los títulos nacionales sub-23 de ruta y contrarreloj individual en territorio colombiano.

Ese mismo año triunfó en la séptima etapa del prestigioso Tour del Porvenir en Francia, resultado que impulsó su fichaje definitivo por la estructura del Astana Pro Team en 2020.

Durante su temporada de estreno en el WorldTour debutó en el Tour de Francia, iniciando una participación constante en el Giro de Italia y la Vuelta a España.

En 2024 celebró su primera victoria profesional con el conjunto kazajo al imponerse en la segunda etapa del Tour Colombia disputada entre Paipa y Santa Rosa de Viterbo.

Posteriormente, en 2025 confirmó su regularidad en competencias de una semana al finalizar octavo en la clasificación general de la París-Niza y noveno en el UAE Tour.

Durante la temporada 2026 alcanzó la cuarta posición general en el UAE Tour y conquistó su primer triunfo WorldTour al ganar la sexta etapa de la París-Niza en Francia.

Además, representó a Colombia en los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruta, destacándose en Zúrich 2024 como el mejor corredor nacional tras cruzar la meta en la cuadragésima casilla.

Con una estatura de 1,80 metros y perfil de escalador resistente, el pedalista huilense también asumió roles de liderazgo en rondas europeas exigentes.

De este modo, Harold Tejada integra la generación actual de ciclistas colombianos en Europa, combinando trabajo colectivo en montaña con triunfos individuales.

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