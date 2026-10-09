El ciclismo colombiano tendrá otro representante en el Netcompany Ineos. El equipo británico anunció la contratación del pedalista huilense Harold Tejada, quien dejará el XDS Astana al finalizar la temporada 2026 para incorporarse a partir de 2027.

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El corredor de 29 años llegará para reforzar el grupo de escaladores de la escuadra, que busca ampliar sus alternativas para afrontar las carreras por etapas y las competencias más exigentes del calendario internacional. Allí compartirá con su compatriota Egan Bernal, uno de los referentes del equipo y ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.

Tejada llega a esta nueva etapa después de consolidarse como un corredor regular en las grandes vueltas. En 2026 terminó en la décima posición de la Vuelta a España, resultado que le permitió cerrar entre los diez mejores de una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

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A ese registro se suma su victoria de etapa en la París-Niza, otro resultado destacado en su trayectoria profesional. Estos antecedentes respaldan su incorporación a un equipo que busca contar con más opciones en la montaña y tener mayor profundidad en su nómina para las carreras de una semana y las grandes vueltas.

Harold Tejada compartirá equipo con Egan Bernal

La llegada del colombiano también representa una oportunidad para fortalecer la presencia nacional dentro de la estructura británica. Tejada tendrá la posibilidad de trabajar junto a corredores que disputan la clasificación general y aportar en los recorridos montañosos, donde su experiencia puede ser útil para las aspiraciones del equipo.

El pedalista ha expresado su admiración por la trayectoria de Ineos en el ciclismo profesional, una escuadra que durante años ha sido protagonista en las principales competencias por etapas. Su llegada se producirá en 2027, cuando comenzará un nuevo capítulo de su carrera tras su paso por el XDS Astana.

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Con este movimiento, Tejada se suma a la lista de ciclistas colombianos que han integrado equipos de primer nivel del pelotón internacional. Su reto será adaptarse a la nueva estructura y contribuir a los objetivos colectivos, mientras busca mantener el nivel que le ha permitido conseguir resultados importantes en las carreteras europeas.

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