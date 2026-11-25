Por: Noticiero 90 minutos

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Cali ostenta el título de Capital Deportiva de América, una distinción que refleja su larga trayectoria como anfitriona de eventos deportivos nacionales e internacionales, así como su influencia en la formación de atletas destacados. A lo largo de los años, la ciudad se ha consolidado como un escenario clave para competencias de alto nivel, forjando una identidad donde el deporte es protagonista, tanto en grandes espacios como en la vida cotidiana de sus habitantes. Según el periodista deportivo Carlos Plaza, este reconocimiento tiene su base en la combinación de infraestructura moderna, tradición organizacional y servicios adecuados, elementos que posicionan a Cali dentro de la industria deportiva de Colombia y Sudamérica.

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Uno de los hitos más relevantes en la historia deportiva de Cali fue la celebración de los Juegos Panamericanos de 1971. Este evento marcó un antes y un después para la ciudad, pues impulsó la creación de escenarios que hasta hoy son referencia. Entre ellos figuran el velódromo Alcides Nieto Patiño, el estadio Pascual Guerrero y, especialmente, la Unidad Deportiva Panamericana. Estos lugares no solo alojaron competencias de alcance internacional, sino que también motivaron el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la capacidad logística de la ciudad, consolidando su prestigio en el continente.

Sin embargo, la esencia deportiva de Cali no se limita a las competencias profesionales ni a la magnitud de sus estadios. De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, el deporte forma parte de la vida diaria en los barrios, donde escuelas de formación, canchas y espacios comunitarios permiten a niños y jóvenes conocer diferentes disciplinas y desarrollar su potencial. Esta presencia permanente del deporte en la cotidianidad contribuye a la formación, integración y sentido de pertenencia de diversas generaciones de caleños, manteniendo vivo el legado de la ciudad como referente del deporte en América Latina.

De este modo, el reconocimiento de Cali como Capital Deportiva de América es el reflejo de una historia que se construyó no solo en grandes escenarios y competencias, sino en la apropiación diaria del deporte como parte fundamental de su identidad colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Cali es considerada la Capital Deportiva de América?

Cali es reconocida como la Capital Deportiva de América principalmente por su historial en la organización de importantes eventos, como los Juegos Panamericanos de 1971, y por la calidad de sus escenarios deportivos. Según Carlos Plaza, la combinación de infraestructura, tradición y servicios en la ciudad ha fortalecido su posición en la industria deportiva regional, llegando a ser sede de campeonatos nacionales e internacionales y permitiendo el desarrollo de figuras atléticas representativas.

¿Qué escenarios deportivos hacen famosa a Cali a nivel nacional e internacional?

Entre los escenarios más destacados de Cali se encuentran el velódromo Alcides Nieto Patiño, el estadio Pascual Guerrero y la Unidad Deportiva Panamericana. Estos espacios, según información de 90 Minutos y el periodista Carlos Plaza, han sido fundamentales para la realización de competencias de alto nivel, consolidando a la ciudad como un referente en el ámbito deportivo tanto en Colombia como en el resto de Sudamérica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.