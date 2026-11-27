Por: Noticiero 90 minutos

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La gobernación del Valle del Cauca emitió un decreto en el que solicita a los alcaldes de todos los municipios del departamento poner en marcha medidas estrictas para prohibir la utilización, elaboración, venta y almacenamiento de fuegos artificiales y pólvora durante el mes de diciembre. El objetivo principal de esta decisión es reforzar la seguridad y proteger la salud de los niños y jóvenes en la región, quienes suelen ser los más afectados por el uso indebido de estos productos. De acuerdo con el texto oficial, la gobernación no solo hace un llamado a las autoridades locales, sino que también enfatiza la importancia de que los padres y responsables de menores asuman un papel activo en la protección y bienestar de sus hijos. Se solicita que los adultos prioricen la vida y la salud infantil, así como que activen comités de vigilancia y respuesta ante incidentes ocasionados por la pólvora, dando inicio a acciones orientadas a prevenir, controlar y manejar posibles lesiones causadas por estos materiales.

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La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, subrayó en un comunicado público que “los niños y los jóvenes no pueden usar pólvora. El uso de la pólvora es para las personas que son especializadas en su manejo; los niños lo hacen y en el futuro van a tener consecuencias que van a generar daños para su misma personalidad o para su vida futura. Por favor, padres de familia, esto es de educación y de cuidar a nuestros niños”. Sus declaraciones reflejan la preocupación creciente sobre los riesgos que implica la manipulación de pólvora por parte de menores de edad.

Según información del Instituto Nacional de Salud, durante la pasada temporada de fin de año, Cali terminó con el mayor número de personas lesionadas por pólvora en los últimos cinco años, reflejando un aumento del 51,2 % con respecto a cifras recientes. Fuera de Cali, en el resto del departamento, solo en la temporada de Año Nuevo se registraron 68 lesionados, de los cuales 25 eran menores de edad. Estas cifras muestran la dimensión del problema y la urgencia de las medidas adoptadas. Por eso, además de la estrategia de la gobernación, se han sumado campañas como ‘Fiesta sí, pólvora no’ de Telepacífico. Ante este panorama, las autoridades ponen en marcha planes de seguimiento, activación de comités y consejos de gestión del riesgo, así como campañas de comunicación dirigidas a concientizar a las familias y reducir el uso de pólvora en estas festividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la gobernación del Valle del Cauca prohíbe la pólvora en diciembre?

La prohibición de pólvora, fuegos artificiales y su comercialización durante diciembre busca disminuir el riesgo de lesiones, especialmente en niños y jóvenes, quienes han sido los más afectados por accidentes. Según la información de la gobernación y el Instituto Nacional de Salud, durante la temporada reciente hubo un aumento significativo en el número de lesionados, lo que evidenció la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de control.

¿Qué acciones preventivas implementa la gobernación del Valle para evitar quemados por pólvora?

Las acciones incluyen la solicitud de activar comités especiales de vigilancia y respuesta a incidentes con pólvora, establecer un plan de seguimiento y contingencia para las fechas decembrinas e impulsar campañas de comunicación destinadas a educar sobre los peligros de la pólvora. Se hace énfasis en la responsabilidad de padres y autoridades para proteger la salud y la vida de los menores en todo el departamento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.