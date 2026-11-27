Momentos de terror vivieron los habitantes de Arenal, sur de Bolívar, tras un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la estación de Policía del municipio. El atentado dejó muerto a un uniformado y desató una emergencia que obligó al desplazamiento de autoridades desde Barrancabermeja para atender la situación.

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El hecho, ocurrido este viernes 27 de noviembre de 2026, quedó registrado en videos grabados por ciudadanos que se encontraban cerca del lugar. En las imágenes se evidencian momentos de tensión y el temor que se apoderó de quienes estaban en la zona durante el ataque, que habría tenido como blanco a los policías que permanecían en la estación.

La víctima fue identificada como el subintendente Óscar Mauricio Díaz, quien murió tras la acción terrorista, según confirmó el presidente Abelardo De la Espriella. El mandatario se pronunció a través de su cuenta de X, donde rechazó el atentado y expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del uniformado.

“Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Arenal, Sur de Bolívar, perpetrado con explosivos lanzados desde un dron, que le arrebató la vida al subintendente Óscar Mauricio Díaz.

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#ATENCIÓN | Nuevo video muestra el momento de tensión que vivieron habitantes de Arenal del Sur, Bolívar, al presenciar la caída de uno de los explosivos lanzados desde drones durante el ataque contra la estación de Policía. En la grabación se escucha a una persona advertir: “¡Ahí viene la bomba!”. El hecho dejó asesinado al subintendente Oscar Mauricio Díaz. https://t.co/v2vIVVHFXe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2026

A su familia y compañeros, toda mi solidaridad. De inmediato ordené que se desplegaran otras las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y llevar ante la justicia a los asesinos.

“Atacar a nuestra Fuerza Pública es atacar a Colombia y no vamos a retroceder ante el narcoterrorismo, seguiremos la ofensiva para acabar con esa plaga de una vez por todas”.

El presidente también anunció que ordenó reforzar las capacidades de inteligencia e investigación para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

#ATENCIÓN | Confirmado el ataque contra la estación de Policía de Arenal, sur de Bolívar, que dejó un uniformado muerto. Unidades de Barrancabermeja se desplazaron hasta la zona para atender la situación y realizar el levantamiento del cuerpo.

https://t.co/QVaHJnrkkv https://t.co/HcWLKSrQmn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2026

Mientras avanzan las labores de las autoridades, el ataque vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el uso de drones cargados con explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública, una modalidad que representa un riesgo tanto para los uniformados como para la población civil que se encuentra cerca de estos objetivos.

Las unidades que se desplazaron desde Barrancabermeja adelantan labores para atender la situación y establecer las circunstancias del atentado, mientras los videos del ataque circulan como evidencia de los momentos de pánico que se vivieron en el municipio bolivarense.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.