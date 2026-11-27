Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima, conocido técnicamente como pronóstico meteorológico, constituye una herramienta vital que recurre a la ciencia y la tecnología para anticipar el estado de la atmósfera en momentos y lugares específicos. Este procedimiento implica la labor de meteorólogos que, de acuerdo con los datos disponibles, recopilan información en tiempo real sobre variables fundamentales como la temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones. De acuerdo con la publicación consultada, estos datos se reúnen mediante herramientas sofisticadas como satélites, radares y estaciones meteorológicas, para luego ser procesados en computadoras con alta capacidad a partir de modelos matemáticos especializados.

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La relevancia del pronóstico del clima en la sociedad contemporánea es indiscutible. Según el artículo citado, es esencial para la seguridad civil: permite emitir alertas tempranas ante posibles fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas, inundaciones o sequías— otorgando a autoridades y ciudadanía el tiempo necesario para tomar precauciones o realizar evacuaciones oportunas, lo cual ha significado el resguardo de millones de vidas frente a amenazas naturales.

El peso económico del pronóstico meteorológico también es considerable. El mismo artículo detalla que la agricultura depende completamente de estas predicciones para la planificación de siembras, riegos y cosechas, asegurando mayor eficiencia y reducción de pérdidas por eventos climáticos inesperados. Además, sectores como la aviación y la navegación marítima adoptan rutas seguras y eficientes basándose directamente en la información proporcionada sobre el estado del tiempo. Incluso para el sector energético el pronóstico resulta clave, pues permite estimar la demanda eléctrica y regular la producción de energías renovables, como la solar y la eólica, facilitando el equilibrio entre oferta y demanda.

Respecto al clima de Cali para hoy viernes, el informe destaca que se prevén cielos mayormente cubiertos, con presencia de lluvias ligeras y moderadas, alternadas con periodos secos durante el día. A medida que avance la tarde y en las primeras horas de la noche, persistirá la probabilidad de precipitaciones de intensidad moderada.

Según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se explica que una vaguada en el occidente colombiano, interactuando con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), está modulando las condiciones atmosféricas en este departamento. Este sistema mantiene un potencial medio de lluvias para la jornada, con tendencia a disminuir conforme avance el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el pronóstico del clima para sectores como la agricultura, aviación y energía?

El pronóstico del clima es esencial porque permite a sectores como la agricultura planificar las fechas de siembra, riego y cosecha, reduciendo riesgos frente a eventos inesperados. En la aviación y navegación marítima, posibilita estructurar rutas seguras y eficientes, disminuyendo incidentes y retrasos. Para el sector energético, ayuda a estimar la demanda y regular la producción de fuentes renovables, optimizando recursos y evitando desperdicios.

¿Qué significa la Zona de Convergencia Intertropical y cómo influye en el clima de Cali?

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es una franja cerca del ecuador donde convergen vientos de ambos hemisferios, generando nubosidad y precipitaciones. En Cali, de acuerdo con la CVC, su interacción con otros sistemas atmosféricos como la vaguada influye directamente en el aumento de lluvias, afectando las condiciones climáticas locales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.