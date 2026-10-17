Por: El Espectador

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Lucero Ramírez Molina, una reconocida líder social de 74 años, fue asesinada en el barrio Villa Sandra, ubicado en Altos de Cazucá, Soacha, Cundinamarca, un sector donde durante décadas dedicó su vida a reivindicar los derechos de las comunidades más vulnerables. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Lucero era una de las voces más representativas en temas de trabajo comunitario dentro de la comuna 4 del municipio, destacándose por su esfuerzo incansable en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus vecinos.

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El crimen de Lucero ha provocado profundo dolor e indignación entre los habitantes del sector y las autoridades locales, quienes han exigido que el caso no quede impune. Según Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, Lucero sobresalía por su carácter valiente y su constante disposición para gestionar acciones y proyectos a favor de las familias más necesitadas. Sánchez Perico resaltó particularmente el compromiso de la líder con la lucha por la vivienda digna: gestionaba materiales de construcción, promovía la legalización de predios y velaba por el mejoramiento del entorno barrial a través de reclamos ante entidades municipales y departamentales.

La labor comunitaria de Lucero trascendía lo físico; acompañaba a personas con problemas de salud y brindaba apoyo social con alimentos y medicamentos a quienes enfrentaban situaciones económicas críticas. En sectores como Altos de la Florida y Altos de Cazucá, impulsó procesos de educación ambiental, respaldó a madres cabeza de hogar y se implicó de manera directa en la resolución de problemáticas cotidianas.

Pese a su edad, Lucero mantuvo un activismo en favor del barrio Villa Sandra, orientándose en los últimos tiempos a gestionar la mejora de servicios públicos y la construcción de una placa huella —una estructura que facilita el tránsito peatonal— en la vía de acceso al colegio Nueva América, una demanda barrial que consideraba prioritaria. De acuerdo con la Alcaldía de Soacha, esta clase de iniciativas construyeron una huella indeleble en la comunidad, que hoy lamenta su asesinato y teme por la continuidad de los procesos sociales que lideraba.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Soacha, Lucero Ramírez fue asesinada mediante un ataque con arma de fuego en su barrio. Como respuesta, la Alcaldía ofreció hasta 50 millones de pesos como recompensa por información que permita capturar a los responsables. Por ahora, las autoridades no han esclarecido los móviles del ataque ni han reportado capturas, mientras la comunidad de Altos de Cazucá pidió justicia y protección para quienes promueven procesos sociales en el territorio. La información ha sido confirmada por El Espectador y las declaraciones oficiales del alcalde Julián Sánchez Perico y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Jorge Alberto Delgado Montoya.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Lucero Ramírez Molina y cuál fue su impacto en Soacha?

Lucero Ramírez Molina fue una líder social emblemática en Soacha, Cundinamarca, reconocida por su labor comunitaria en Villa Sandra y otros sectores vulnerables como Altos de la Florida y Altos de Cazucá. Su trabajo se centró en gestionar oportunidades de vivienda, mejoramiento de vías y acceso a servicios públicos, así como en el acompañamiento social a familias con necesidades urgentes, según destacó el alcalde Julián Sánchez Perico en El Espectador.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la investigación del asesinato de Lucero Ramírez?

Según la Policía Metropolitana de Soacha, la líder social fue asesinada con arma de fuego en Villa Sandra. Las autoridades municipales han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información del caso. Aunque despliegan equipos de investigación, hasta el momento no hay detalles sobre los motivos ni capturas relacionadas, tal como reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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