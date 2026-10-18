Por: EL PILON SA

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La última historia, un cortometraje dirigido por Eberto Manotas y Mauro Andrade, se posicionó como uno de los protagonistas en la edición número 12 del Festival Villa del Cine 2026, realizado entre el 14 y el 17 de octubre en Villa de Leyva, Boyacá. Tal como se destaca en la programación oficial del evento, la obra obtuvo el premio en la categoría de Mejor Cortometraje con Celular. Protagonizada por William Morón y con una duración de siete minutos, la producción aborda un relato que fusiona elementos de drama y ciencia ficción, con Pipe, un escritor de edad avanzada, en el centro de la historia. La pieza venía de participar también en el festival SmartFilms 2025, demostrando la constancia y proyección de los realizadores vallenatos en certámenes dedicados al cine hecho con tecnología accesible.

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El logro alcanzado por Manotas y Andrade en esta edición del Festival Villa del Cine no fue el único aporte de Valledupar: John Bolívar Acosta, también vinculado a la ciudad, presentó su largometraje ‘Arenas’. Esta película, que inauguró la competencia de Ópera Prima Nacional el 14 de octubre, explora la vida y obra del escultor Rodrigo Arenas Betancourt. Su figura resulta estratégica para el paisaje urbano y la memoria de Valledupar, pues Arenas Betancourt es el creador de ‘La Revolución en Marcha’, conjunto escultórico situado en la emblemática plaza Alfonso López. Así, la narrativa de ‘Arenas’ ofrece una aproximación sensible a la historia y los símbolos de la ciudad, y comparte categoría con otras primeras películas nacionales, como ‘Volar’ de Jeiver Pinto Vargas y ‘Enemigo en el espejo’ de Julián Camilo Sánchez. Hasta el cierre de información, el largometraje de Bolívar Acosta no había sido reconocido con un galardón, aunque su presencia en la apertura subraya su relevancia.

El festival, bajo el lema “Caminos del Tiempo”, reunió 68 obras en 14 categorías competitivas y permitió el encuentro de creadores que exploran desde realidades virtuales hasta producciones escolares y formatos realizados íntegramente con celulares. Además de las competencias, la programación sostuvo la memoria del cine colombiano mediante la exhibición de obras restauradas y actos de premiación destacados, como la ceremonia TAMSA y la proyección especial de ‘Un poeta’ de Simón Mesa Soto.

El camino recorrido por el audiovisual vallenato —desde el corto hecho con celular hasta los largometrajes— suma también procesos de formación impulsados por la Fundación Manotas Talento, con más de una década acompañando a jóvenes, mujeres y actores regionales. Así, cada logro, sea un premio o una apertura de festival, evidencia cómo los proyectos del Cesar consolidan su presencia tanto en eventos nacionales como en la construcción de capital cultural local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival Villa del Cine y cuáles son sus principales categorías?

El Festival Villa del Cine es un evento que reúne producciones audiovisuales colombianas y extranjeras en distintas categorías, como ópera prima nacional e internacional, cortometrajes, videoclips, realidad virtual, obras escolares y películas realizadas con celular. Su edición número 12 contó con 68 obras en competencia y 22 fuera de concurso, propiciando espacios de formación y diálogo en el sector.

¿Cómo ha sido la participación del cine vallenato en festivales nacionales recientes?

La presencia del cine vallenato en festivales nacionales se evidencia en premios y selecciones como la de ‘La última historia’, cortometraje ganador en la categoría de Mejor Cortometraje con Celular, y la apertura del festival con ‘Arenas’, ópera prima que explora la vida del escultor Rodrigo Arenas Betancourt. Estos logros se complementan con procesos de formación y reconocimientos anteriores, posicionando a la región en el mapa audiovisual colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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