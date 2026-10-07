Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este miércoles, 7 de octubre, en la vía que comunica a Tunja con Bucaramanga, en el departamento de Boyacá. Un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga perdió el control y terminó fuera de la carretera en el sector conocido como la Curva del Capitán, a unos 20 minutos del casco urbano de Moniquirá.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte conocido hasta el momento, 17 pasajeros resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Regional de Moniquirá para recibir atención médica. Un reporte local también confirmó que el vehículo se salió de la vía y que fue necesario que los organismos de socorro descendieran hasta el sitio donde quedó el automotor para rescatar a los ocupantes.

(Lea también: Joven terminó en coma luego de accidente: moto lo arrolló luego salir corriendo por no pagar deuda de $ 5.000)

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, unos minutos después de que el bus pasara por el peaje de Arcabuco. El vehículo, afiliado a Coflonorte, servicio Los Libertadores, terminó varios metros por debajo de la vía, en inmediaciones de El Alto de la Virgen.

Lee También

La comandante de Bomberos de Moniquirá señaló que, de manera preliminar, las fuertes lluvias que se presentaron durante buena parte de la madrugada podrían haber influido en la pérdida de control del vehículo. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada por las autoridades de tránsito. Las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación.

La Curva del Capitán es un punto de especial atención para los conductores debido a sus características geográficas. En ese mismo sector ya se han registrado otros siniestros viales.

La emergencia activó la respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Boyacá (CRUE) mediante Código Trauma. En la atención participaron ambulancias y organismos de socorro de municipios como Arcabuco, Motavita, Cómbita y Moniquirá.

Todos los pasajeros fueron remitidos al Hospital Regional de Moniquirá, donde se activaron los protocolos para la atención de múltiples víctimas debido al número de personas afectadas.

El centro asistencial informó que realizó el triaje, valoración inicial con enfoque de trauma, estabilización, manejo del dolor y estudios diagnósticos para determinar el tratamiento que requería cada paciente.

Cinco pasajeros presentan lesiones de mayor consideración

El consolidado entregado por el Hospital de Moniquirá señala que entre los pacientes atendidos hay personas con traumas craneoencefálicos, lesiones en tórax, fracturas y heridas en diferentes partes del cuerpo.

Entre los casos reportados se encuentran:

Un hombre de 48 años con trauma craneoencefálico y heridas en las extremidades.

Una mujer de 23 años con trauma craneofacial y cervical.

Un hombre de 41 años con trauma cerrado de tórax, fractura de clavícula y contusiones pulmonares, quien permanece en seguimiento.

Una mujer de 22 años con herida en el rostro y trauma de escápula.

Un hombre de 50 años con trauma cerrado de tórax, fracturas costales y neumotórax laminar.

Una mujer de 60 años con fracturas de húmero y clavícula derechos.

Un hombre de 28 años con trauma cerrado de tórax y contusión en el hombro.

Un hombre de 27 años con trauma de tórax, fractura costal y trauma de pelvis.

Un hombre de 56 años con una contusión en la rodilla.

Un hombre de 32 años con trauma craneoencefálico y de tórax.

Una mujer de 62 años con trauma cerrado de tórax y abdomen.

Un hombre de 46 años con trauma craneofacial y cervical.

Un hombre de 36 años con fractura abierta de tibia y peroné.

Un hombre de 34 años con trauma toracoabdominal cerrado.

Un hombre de 48 años con trauma en la cadera.

Un hombre de 49 años con heridas en el dorso y trauma de rodilla.

Un hombre de 45 años con trauma craneofacial y trauma cerrado de tórax, en seguimiento médico.

Según el hospital, la mayoría de los pacientes se encuentran estables, aunque algunos permanecen bajo seguimiento por la gravedad o características de sus lesiones.

Debido al número de personas que llegaron al centro asistencial, el Hospital Regional de Moniquirá reorganizó temporalmente sus recursos humanos y áreas de atención para garantizar la valoración y estabilización de los heridos.

“Todos continúan bajo atención y seguimiento médico, con decisiones de tratamiento según sus lesiones y evolución”, informó la institución.

(Lea también: Atropellan a periodista y camarógrafo en vivo: video con impactante caso y reacción del presentador)

El hospital también destacó la respuesta coordinada entre el CRUE Boyacá, Bomberos, la Cruz Roja, los equipos de ambulancias y el personal médico que participó en la emergencia.

Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas por este accidente. Las autoridades viales deberán establecer qué provocó exactamente que el conductor perdiera el control del bus.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.