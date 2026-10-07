Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Samir Antonio Suárez Gómez, de 32 años, permanece en coma y bajo atención en una Unidad de Cuidados Intensivos de Ibagué, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del sábado 3 de octubre.

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El hombre se encuentra internado en la Clínica Asotrauma, donde recibe atención médica por las lesiones que sufrió tras ser impactado por una motocicleta en la avenida Pedro Tafur, frente al sector de Plaza Andina.

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Según la información conocida, Suárez Gómez se movilizaba como pasajero en una motocicleta que prestaba un servicio de transporte informal. Al llegar a su destino, habría descendido del vehículo y salido corriendo sin pagar el valor del recorrido.

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De manera preliminar, se conoció que el servicio tendría un costo de entre $5.000 y $10.000. El escape terminó con el hombre intentando atravesar la avenida de forma desesperada, momento en el que fue arrollado por otra motocicleta que circulaba por el sector.

El impacto le provocó varias lesiones y contusiones. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en ambulancia y posteriormente ingresó a la UCI de la Clínica Asotrauma, donde permanece en coma.

El motociclista involucrado en el accidente también habría sido trasladado a un centro médico para recibir valoración.

Mientras Samir continúa hospitalizado, sus familiares aún no han sido localizados. Por esta razón, la Clínica Asotrauma y las autoridades solicitan ayuda de la comunidad para establecer el paradero de sus allegados.

Quienes reconozcan al hombre o tengan información que permita ubicar a sus familiares pueden comunicarse con la Clínica Asotrauma de Ibagué o informar a las autoridades.

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