Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La madrugada del domingo 18 de octubre estuvo marcada por un grave suceso en el conjunto residencial Multifamiliares del Tejar, en el sur de Ibagué. Según información de la Policía Metropolitana de Ibagué, Luis Antonio Buitrago, quien era conocido con el alias de ‘Toño’, resultó mortalmente herido tras ser atacado con un machete en el parqueadero del conjunto, ubicado en la calle 19 con carrera 36 Sur. El hecho ocurrió hacia las 4:10 a. m., en medio de un episodio de intolerancia que, conforme al reporte oficial, tuvo consecuencias trágicas para los involucrados.

Sigue a PULZO en Discover

Buitrago, de 35 años, sufrió lesiones de gravedad en varias partes de su cuerpo, incluyendo el hombro y antebrazo izquierdo, así como en la mejilla derecha y el labio superior. A pesar de que fue trasladado con urgencia a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), sede Ricaurte, falleció producto de la gravedad de las heridas. De acuerdo con versiones extraoficiales que recogió la Policía, la situación habría comenzado con una discusión entre Luis Antonio y dos hombres, quienes serían conocidos con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún se deben establecer las circunstancias exactas de la participación de cada uno en el hecho.

La Policía actuó rápidamente y capturó en flagrancia a un hombre de 36 años en el lugar de los hechos, identificándolo como el presunto responsable del ataque. Este individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por su presunta vinculación con el homicidio. La Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, asumió las tareas de esclarecimiento del caso, centrándose en recopilar pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido.

En cuanto al capturado, la Policía Metropolitana de Ibagué señaló que presenta tres anotaciones judiciales previas como indiciado por el delito de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. Mientras las investigaciones continúan, las autoridades trabajan para esclarecer completamente los hechos y determinar el motivo concreto que originó la agresión fatal contra Luis Antonio Buitrago.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la discusión previa al homicidio de Luis Antonio Buitrago en Ibagué?

Según información recogida por la Policía Metropolitana de Ibagué, antes del ataque con machete habría ocurrido una discusión entre Luis Antonio Buitrago y dos hombres identificados con los alias de ‘Vaca’ y ‘Perra’. Aunque se manejan versiones extraoficiales sobre el altercado, la participación específica de cada persona aún está bajo investigación y las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer los hechos.

¿Cuál es el historial judicial del hombre capturado por el homicidio en el Multifamiliares del Tejar de Ibagué?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Ibagué, el hombre capturado en flagrancia por el presunto homicidio de Luis Antonio Buitrago cuenta con tres anotaciones judiciales anteriores como indiciado en casos de lesiones personales, correspondientes a los años 2009, 2023 y 2026. La información fue confirmada por las autoridades en el contexto de la investigación del trágico suceso en el sur de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.