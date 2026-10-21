Los golpes dentro de la política de Colombia tienen algunos episodios en los que se presentan entre el denominado ‘fuego amigo’, algo que se vivió en público durante una jornada del Congreso de la República.

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Ese fue el caso entre los representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, que tuvieron un fuerte careo que acabó registrado en las cámaras.

Lo llamativo es que el episodio quedó en un video, en el que fueron grabados como protagonistas de una discusión subida de tono en la sesión y poco antes al debate sobre la Ley de Sometimiento de este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Congreso de la República.

La molestia entre ambos congresistas resultó tan evidente que su colega Daniel Briceño llegó a separarlos, en medio de lo que resultó un hecho poco frecuente dentro del recinto.

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#VERGONZOSO 🤔 Representantes a la Cámara por el partido Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, fueron grabados protagonizando una fuerte discusión previo al debate sobre la Ley de Sometimiento que a esta hora se lleva a cabo en el Congreso de la República. https://t.co/Kpnl0ISxoB — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2026

Cabe reconocer que las peleas entre figuras del Congreso de diferentes partidos son parte de los ánimos que se suben en los debates, pero el caso entre dos del mismo bando no es algo común.

Arizabaleta y Uscátegui destacan como dos reconocidas figuras políticas que ejercen la vocería legislativa en la Cámara de Representantes por la colectividad del Centro Democrático.

Ambos parlamentarios comparten militancia en la bancada derechista, distinguiéndose en la opinión pública nacional por sus posturas críticas y sus propuestas enfocadas en la seguridad ciudadana.

Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo nació en Cali el 10 de junio de 1988. Ejerce como abogado graduado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

El congresista vallecaucano consolidó su notoriedad pública a través del activismo en redes sociales y medios de comunicación, impulsando debates sobre la justicia punitiva y la infraestructura carcelaria.

Antes de su llegada al órgano legislativo para el periodo de circunscripción territorial por el Valle del Cauca, Arizabaleta figuró como aspirante a la Alcaldía de su ciudad natal.

En su labor de control político, el representante enfoca su discurso en la defensa del orden social, el combate frontal a la delincuencia organizada y la disciplina de las instituciones.

Por su parte, José Jaime Uscátegui Pastrana es un politólogo bogotano nacido el 8 de julio de 1981. Ostenta una sólida formación en gobierno, relaciones internacionales y política social.

Uscátegui cuenta con una dilatada carrera parlamentaria, habiendo logrado la reelección como representante a la Cámara en la circunscripción de Bogotá para múltiples periodos constitucionales.

Su enfoque legislativo prioriza el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, los derechos de la fuerza pública y la defensa integral de los veteranos de la patria.

El congresista capitalino ostenta la autoría de diversas iniciativas normativas orientadas a endurecer las penas contra la criminalidad urbana y proteger el ordenamiento institucional en las ciudades.

Ambos dirigentes convergen en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara, liderando discusiones estratégicas sobre reformas al sistema judicial, normas de seguridad y proyectos de sometimiento.

¿De qué trata el debate sobre la Ley de Sometimiento?

El debate sobre la Ley de Sometimiento a la Justicia en Colombia centra su atención en definir el marco normativo para el desmantelamiento de bandas criminales y estructuras delictivas organizadas.

La iniciativa legislativa busca establecer condiciones jurídicas claras para que miles de integrantes de grupos armados ilícitos entreguen sus armas, reconozcan sus delitos y desmantelen sus redes de finanzas ilegales.

Dentro del proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, la discusión gira en torno al alcance de las penas restrictivas de la libertad y los porcentajes de rebaja punitiva.

El articulado contempla tratamientos penales diferenciados, fijando sanciones mínimas de cárcel efectiva para cabecillas y mandos, mientras que los combatientes rasos accederían a esquemas de libertad condicional mediante trabajo comunitario.

Las comisiones legislativas analizan exhaustivamente los mecanismos de verificación previa por parte de la Fuerza Pública y la Fiscalía General para evitar el ingreso indebido de colados a las listas de beneficiarios.

Asimismo, la propuesta exige la entrega total de bienes obtenidos ilegalmente, la reparación integral de las víctimas y la colaboración efectiva con las autoridades judiciales para desarticular economías delictivas.

Sectores de oposición y voceros parlamentarios exigen mantener penas severas, garantizar el estricto cumplimiento de los compromisos de verdad y prohibir el reconocimiento de estatus político a estas organizaciones.

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