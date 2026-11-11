Por: VALORA ANALITIK

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La devolución del IVA que el Gobierno de De la Espriella proyecta implementar mediante la Ley de Rescate podría abrir oportunidades para nuevas modalidades de fraude y suplantación de identidad. Así lo advirtió GatekeeperX, compañía especializada en prevención de riesgos financieros y detección de operaciones fraudulentas, que identificó cinco amenazas que deberían considerarse antes de poner en marcha el programa.

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La iniciativa contempla devolver el 100 % del IVA a 19 millones de colombianos. Según el documento ABC Ley de Rescate Económico, publicado por la Presidencia de la República, los hogares beneficiarios recibirían un promedio de 213.000 pesos mensuales, mientras que el monto máximo de la transferencia sería de 288.000 pesos.

El programa tendría un alcance de hasta 35 millones de personas de menores ingresos, de acuerdo con los mecanismos de focalización previstos por el Gobierno. Los recursos se entregarían mediante llaves de pago y la medida comenzaría a implementarse en enero de 2028. Además, está previsto un giro anticipado que deberá efectuarse, a más tardar, el 20 de diciembre de 2027.

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Sin embargo, la identificación de los beneficiarios y la administración de las transferencias plantean desafíos en materia de seguridad. Carlos Ayalde, CEO de GatekeeperX, señaló que la protección de los datos personales y la verificación de la identidad de los destinatarios deben incorporarse desde el diseño del mecanismo, con el propósito de impedir que terceros se apropien de los recursos.

¿Qué modalidades de fraude podrían presentarse?

GatekeeperX advierte que la puesta en marcha del programa podría ser aprovechada por delincuentes mediante cinco modalidades:

Suplantación de identidad: los responsables podrían utilizar datos personales obtenidos ilegalmente para hacerse pasar por beneficiarios, modificar información de contacto o intentar recibir transferencias destinadas a otros ciudadanos. Mensajes falsos sobre la devolución: los delincuentes podrían enviar correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces que imiten las comunicaciones oficiales para obtener contraseñas, datos bancarios e información personal. La promesa de recibir el dinero se convertiría en el principal mecanismo de engaño. Creación de beneficiarios fraudulentos: las inconsistencias en los registros de identificación, la facturación electrónica y los criterios de elegibilidad podrían facilitar la inscripción de personas que no cumplen los requisitos, la duplicación de registros o la utilización de información de terceros. Desvío de las transferencias: entre los riesgos identificados están los cambios no autorizados de las llaves de pago, la vinculación de cuentas fraudulentas y el uso de cuentas mula para recibir y movilizar recursos que pertenecen a otros ciudadanos. Falsos cobros en plataformas digitales: la propuesta también contempla que las compras realizadas en comercios electrónicos internacionales estén sujetas al IVA, independientemente de su valor. Este escenario podría ser aprovechado para enviar supuestas solicitudes de pago de impuestos, anunciar cargos adicionales o difundir comunicaciones que suplanten a tiendas y operadores legítimos.

¿Cómo evitar los fraudes con la devolución del IVA?

Frente a estos riesgos, la compañía considera necesario implementar controles de identidad, mecanismos de seguimiento de transacciones y herramientas que permitan detectar comportamientos inusuales antes de autorizar los desembolsos.

Ayalde explicó que una verificación aislada de los datos personales no siempre es suficiente para identificar una suplantación. Por esta razón, recomendó analizar también los dispositivos utilizados, los patrones de comportamiento y las características de cada operación, con el fin de reconocer posibles anomalías sin afectar a los beneficiarios legítimos.

Viceministro de Minhacienda explica quiénes deberán pagar IVA y quiénes recibirán devolución

Ante los cuestionamientos de distintos sectores por el cobro del IVA a algunos productos de la canasta familiar y el mecanismo previsto para devolver ese impuesto, el viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó cómo funcionaría la medida y cuáles serían los ciudadanos beneficiados.

El funcionario señaló que el propósito de la iniciativa es corregir lo que considera una desigualdad del sistema tributario: que las personas de ingresos altos, medios y bajos paguen la misma tarifa de IVA por los bienes que consumen, sin que se tenga en cuenta su capacidad económica.

Según Betancur, la propuesta busca que únicamente los ciudadanos con capacidad de pago asuman este impuesto, mientras que los hogares en condición de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema reciban una compensación.

El mecanismo tendría dos modalidades. En el primer caso, los hogares de menores ingresos que realicen compras con factura electrónica recibirían la devolución del IVA cada 15 días, mediante una llave bancaria o a través de Nequi.

Para quienes no utilicen la facturación electrónica, por ejemplo, porque compran en plazas de mercado o tiendas de barrio, se establecería una transferencia monetaria a cargo del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

De esta manera, explicó el viceministro, el acceso a la devolución no dependería de que las personas tengan una cuenta bancaria o realicen sus compras con factura electrónica, pues el programa garantizaría una transferencia mínima para los hogares que cumplan los criterios de focalización.

Betancur sostuvo que el objetivo es que 19 millones de colombianos que históricamente han asumido el pago del IVA dejen de soportar ese costo, mediante un esquema de compensación que tenga en cuenta sus condiciones económicas.

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