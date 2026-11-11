El Fondo Milagro, encargado de coordinar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, solo ha destinado $7.440 millones a la fecha, principalmente para la demolición de cuatro edificaciones y sus respectivas interventorías en Pereira y Cali, detalla El Tiempo.

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Así lo informó su gerente, Jaime Andrés Uribe, en respuesta a un cuestionario enviado por el Congreso, luego de que no asistiera al debate de control político, añadió ese medio.

Según el documento, el fondo ha recibido $624.656 millones provenientes de un préstamo de un billón de pesos con el Banco Mundial, pero hay dudas porque todavía no cuenta con ingresos adicionales de donaciones, cooperación internacional o aportes territoriales y privados, agrega ese diario.

De los recursos contratados, $4.624 millones corresponden a trabajos en Pereira y $2.815 millones a Cali.

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Entre las intervenciones están las demoliciones de los edificios Invico, Ana Pilar y Arábico, además de la institución educativa San Nicolás. La demolición de Invico tuvo que aplazarse por posibles riesgos en las redes de servicios públicos.

El fondo también estructura un programa de compra de vivienda nueva por $35.000 millones.

Los beneficiarios que perdieron completamente sus hogares podrían recibir hasta 110 salarios mínimos, equivalentes a $192,5 millones. Hasta ahora existen 154 acuerdos de vivienda en el Valle del Cauca, 34 en Quindío y 283 entre Risaralda y Caldas.

Mientras tanto, la rehabilitación de viviendas y otras intervenciones siguen en etapa de priorización y estructuración.

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