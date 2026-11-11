Por: Noticiero 90 minutos

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Las principales noticias de Cali y otras regiones de Colombia llegan marcadas por avances en infraestructura, cultura y desafíos logísticos. De acuerdo con 90 Minutos, estos hechos representan el pulso de la actualidad y tienen repercusiones directas en la vida diaria de los ciudadanos. La construcción del primer intercambiador vial en Tuluá es una de las obras que marca un hito en la ciudad. La instalación de ocho vigas de concreto, que sostendrán dos puentes en la carrera 40, constituye una etapa clave. Esta infraestructura busca optimizar la movilidad urbana y facilitar el acceso a varios sectores, lo que resulta fundamental para una ciudad en crecimiento y con necesidades en mejora de conectividad.

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Cali, por su parte, se convierte en el epicentro de la cultura artística con el Festival Internacional de Ballet entre el 11 y el 15 de noviembre, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. De acuerdo con la información difundida, el evento asegura entrada gratuita y un despliegue de siete compañías de seis países, reuniendo a más de 180 artistas. Bajo el lema “¡Danza la Esperanza!”, el festival rinde homenaje a las víctimas del terremoto, afianzando la memoria colectiva y el papel del arte como vía para afrontar tragedias.

En otro aspecto, la capital de Nariño, Pasto, enfrenta preocupación debido a cambios en la distribución de gasolina provocados por la entrada en operación de la planta Petronar en Chachagüí. Los transportadores advierten que la compensación del seis por ciento para movilizar el combustible hacia Pasto no cubriría los costos del traslado, lo que podría derivar en un posible desabastecimiento y afectar el normal abastecimiento en la región.

Por otra parte, la Bienal de Arte de Cali 2026, bajo el tema ECOBIODIVERSIDAD: El arte como voz de la naturaleza, invita a vivir una experiencia desde el 11 hasta el 19 de noviembre. Este encuentro, según la información suministrada, busca mostrar cómo el arte contemporáneo refleja la riqueza natural y la relación con el medio ambiente, posicionando a la ciudad como referente en manifestaciones culturales respetuosas con la naturaleza.

Finalmente, la Gobernación del Valle del Cauca intervino cuatro kilómetros de la vía principal de Sevilla, en el interior del municipio, desde el parque central hasta la salida a Caicedonia. Estas obras, según los datos presentados por 90 Minutos, pretenden mejorar la movilidad, brindar mayor seguridad y estimular el comercio y el turismo local, evidenciando el impacto de la infraestructura en el desarrollo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impacta la construcción del intercambiador vial en Tuluá en la movilidad de la ciudad?

La construcción del intercambiador vial en la carrera 40 de Tuluá, según lo reportado por 90 Minutos, tiene como objetivo mejorar de manera significativa la movilidad urbana. Al facilitar los accesos a distintos sectores, permite reducir los tiempos de desplazamiento y contribuye a que la ciudadanía experimente mayor fluidez en sus trayectos diarios.

¿Por qué el Festival Internacional de Ballet en Cali rinde homenaje a las víctimas del terremoto?

De acuerdo con 90 Minutos, el Festival Internacional de Ballet, desarrollado en Cali, escoge como lema “¡Danza la Esperanza!” y dedica su edición a las víctimas del terremoto. El evento utiliza la danza como un mecanismo de homenaje y memoria colectiva, reafirmando el papel del arte en la resiliencia social ante acontecimientos traumáticos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.