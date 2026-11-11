Por: El Espectador

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El congresista Iván Cepeda difundió un comunicado de prensa el miércoles 11 de noviembre para informar que el Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado ocho demandas de nulidad electoral relacionadas con el fenómeno que algunos sectores han denominado “voto fusil”. Según detalló Cepeda, este término surgió tras los resultados que obtuvo en la segunda vuelta presidencial en varios municipios del Pacífico y del sur del país, zonas donde existen grupos armados al margen de la ley, y fue promovido especialmente desde las campañas de Abelardo de La Espriella y Paloma Valencia. Sin embargo, hasta el momento, ningún demandante ha podido argumentar con claridad cuál fue la presunta afectación electoral causada supuestamente por este fenómeno, motivo por el cual el alto tribunal no ha dado trámite favorable a las demandas.

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El comunicado cita la más reciente decisión del Consejo de Estado, tomada el lunes 9 de noviembre, en la que fue rechazada una demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘Gury’, quienes buscaban la nulidad de las curules tanto de Iván Cepeda como de la representante a la Cámara Aida Quilcué Vivas. En consecuencia, el senador enfatizó que las demandas ante el Consejo de Estado “no acreditan un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado como consecuencia de violencia ejercida por grupos armados ilegales”, desmintiendo que su campaña haya estado marcada por este tipo de delitos.

Cepeda también mencionó que la postura del Consejo de Estado coincide con la de la Misión de Observación Electoral, entidad que no encontró una correlación estadísticamente significativa entre la presencia de grupos armados y los resultados electorales en la segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio. Además, el senador denunció que el discurso sobre el “voto fusil” constituye una acusación sin fundamento impulsada por sectores de extrema derecha como herramienta de persecución política, con el fin de descalificar la validez del respaldo ciudadano en las urnas.

Finalmente, Iván Cepeda rechazó nuevas versiones sobre supuesta manipulación de resultados mediante la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y defendió la transparencia de su campaña. Un análisis de los municipios donde existen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) muestra que Cepeda ganó en 121 de 167 localidades, mientras que De la Espriella fue el vencedor en las otras 46, territorios caracterizados por altos niveles de violencia y ausencia estatal, según información contenida en el comunicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el ‘voto fusil’ en el contexto electoral de Colombia?

El término ‘voto fusil’ hace referencia a una tesis que sostiene la existencia de presión o coacción de grupos armados ilegales para incidir en los resultados electorales a favor de ciertos candidatos en regiones con presencia de estos actores. Según Iván Cepeda, esta interpretación carece de pruebas y ha sido utilizada como instrumento político para desacreditar campañas opositoras, de acuerdo con los datos presentados por el propio congresista.

¿Por qué el Consejo de Estado ha rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’?

El Consejo de Estado ha inadmitido o rechazado las demandas sobre el ‘voto fusil’ porque los demandantes no han presentado pruebas claras de afectación electoral ni acreditaron actos de violencia o constreñimiento que alteraran la voluntad del electorado, como consta en las decisiones comunicadas por Iván Cepeda en su comunicado de prensa.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.