Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un ataque con explosivos sacudió la tranquilidad de la sede de RCN en Cali durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre. Según la información reportada, dos hombres a bordo de una motocicleta habrían lanzado una granada frente al edificio donde funcionan RCN Radio y Noticias RCN, ubicado en la carrera 8 con calle 30, en el sector Industrial Los Mangos de la capital del Valle del Cauca. La detonación, que ocurrió hacia las 3:50 de la mañana, dejó daños materiales significativos tanto en el andén como en la fachada administrativa de la edificación, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Esta situación ha puesto en alerta a las autoridades locales y a la opinión pública, especialmente por su impacto en uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la región.

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Las primeras investigaciones indican que los responsables del atentado huyeron inmediatamente tras lanzar la granada, hechos que quedaron registrados en cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades adelantan la revisión de estos videos para identificar la motocicleta utilizada y establecer quiénes serían los autores materiales. Caracol Radio informó que, tras las primeras diligencias, cuatro personas fueron individualizadas en el marco de la investigación mientras que otras dos, inicialmente consideradas sospechosas, posteriormente fueron descartadas, según fuentes de la Policía Metropolitana de Cali. De manera paralela, personal especializado en antiexplosivos realizó una inspección exhaustiva del sector y acordonó la zona para descartar otros riesgos, sin que se presentaran lesiones entre trabajadores o ciudadanos.

El atentado se produce en un contexto tenso para los medios de comunicación en Colombia. Días antes, se habían emitido alertas sobre posibles amenazas contra RCN, Caracol Televisión y la revista Semana, lo que llevó a que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara el refuerzo de medidas de seguridad para estas entidades. Sus declaraciones sugieren que las amenazas estarían relacionadas con posibles acciones criminales atribuidas al Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio del rechazo al ataque, figuras como la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se solidarizaron con los periodistas y trabajadores de RCN, enfatizando que la violencia no debe ser un mecanismo de silenciamiento. Por su parte, la Personería de Cali hizo un llamado urgente para acelerar investigaciones y proteger a los comunicadores, dejando claro que la seguridad de la prensa sigue siendo una preocupación prioritaria ante la escalada de intimidaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue atacada la sede de RCN en Cali?

El ataque contra la sede de RCN en Cali se da días después de que se emitieran alertas sobre amenazas a medios como RCN, Caracol Televisión y Semana. Según declaraciones citadas por el presidente Abelardo de la Espriella, se reforzaron medidas de seguridad debido a información de inteligencia sobre posibles acciones criminales ligadas al ELN. Si bien la investigación sobre los responsables aún está en curso, este contexto de amenazas sugiere que el atentado podría haber sido un intento de intimidar o silenciar a los comunicadores.

¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el atentado con granada a RCN en Cali?

Las autoridades iniciaron investigaciones apoyándose en grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los responsables, y según Caracol Radio, ya hay cuatro personas individualizadas. Además, personal antiexplosivos inspeccionó y acordonó el área afectada, descartando la presencia de más riesgos. Además, se reforzaron las medidas de protección para la prensa, respaldadas por el llamado de la Personería de Cali y las declaraciones de solidaridad de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.